Вакцины второго поколения помогут победить коронавирус – ВОЗ

Новые препараты против коронавируса, так называемые вакцины второго поколения, могут значительно увеличить шансы на выживание тяжелых пациентов. В частности, тех, кто заразился штаммом Омикрон.

Такую надежду выразил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге. Он дал интервью пропагандистскому российскому агентству ТАСС.

"Я воодушевлен новыми противовирусными препаратами, которые, вероятно, появятся на рынке в 2022 году. Это значительно увеличит шансы на выживание пациентов, которые попадут в больницу с тяжелым COVID-19", – подчеркнул специалист.

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По его словам, новые штаммы коронавируса продолжат появляться в мире. А вакцины последующих поколений продемонстрируют уже более высокую эффективность защиты от них и, соответственно, помогут в борьбе с пандемией.

"Не могу предсказывать будущее. Но следует отметить, что нынешние вакцины – это вакцины против COVID-19 первого поколения. Будущие же будут доработаны и адаптированы к новым или появляющимся вариантам, и это сделает их более эффективными", – пояснил Клюге.

Он сравнил этот процесс с тем, что уже происходит с вакцинами против гриппа. Их адаптируют к новым штаммам почти ежегодно.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель ВОЗ Мелита Вуйнович подчеркнула, что новый штамм Омикрон способен избегать иммунной защиты, а потому заражать переболевших и даже вакцинированных людей. По ее словам, такое свойство может сделать этот вариант доминирующим в Европе.