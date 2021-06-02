Еще в одной области Украины выросло количество мест с детьми по показаниям COVID-19

По состоянию на 1 июня наибольшее количество заполненных больничных мест в детских отделениях остается в Луганской области. Здесь из 30 койко-мест дети с подозрением и диагнозом COVID-19 занимают 24 (заполненность 80%).

Об этом свидетельствуют обновленные данные в базе СОТА Совета национальной безопасности и обороны. Тем временем, Луганскую уже заметными темпами догоняет Черниговский регион: здесь загруженность детских мест достигло уже 63%.

В рейтинге заполненности детских мест свыше 50% барьера по-прежнему остаются Винницкая и Одесская области. В первой стационарное лечение на 1 июня составило 56% (44 места из 79) и 53% (127 коек из 241) соответственно.

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Отделения интенсивной терапии по-прежнему больше всего заполнены пациентами из Харьковской области – на 54%. В остальных регионах ситуация выровнялась и уже несколько дней отделения не загружены пациентами.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки в Украине было вакцинировано почти 19 тысяч человек. Больше всего украинцев защитили себя от COVID-19 в Киеве, Киевской области и Харьковском регионе. Наименьшее количество процедур прививки произошло на Луганщине и Полтавщине.