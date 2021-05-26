Еще одна область Украины приблизилась к "зеленой" зоне

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Карантин в Украине

Одесская область по всем COVID-показателям соответствует "зеленой" зоне карантина. Всего в Украине уже шесть регионов, где улучшилась ситуация с заболеваемостью.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения. Так, на Одесщине коэффициент выявления случаев инфицирования составляет 4,9%.

Также по этому показателю "зеленой" зоне соответствует Винницкая область – 4,4%. Еще четыре региона соответствуют этой зоне карантинных ограничений по проценту от эпидемического порога: город Киев – 34,4%, Закарпатская область – 46,5%, Полтавская – 47,2% и Хмельницкая – 49,2%.

Карантин в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине все области перешли в "желтую" зону карантина. По данным Министерства здравоохранения, ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель загруженности коек с кислородом.

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