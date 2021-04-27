ЕС закупит вакцины от COVID-19 для стран Восточного партнерства: среди них Украина

Европейский Союз закупит более миллиона доз вакцины против коронавируса для стран Восточного партнерства. Часть из них может получить и Украина.

Планами ЕС поделился еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи. Об этом сообщает польское издание wnp.pl.

На днях Европейская комиссия объявила о контрактах на отправление 651 000 доз вакцины BioNTech&Pfizer на Западные Балканы. Чиновник прибыл в Польшу обсуждать поставку препарата.

"Я рад, что нам удалось проявить солидарность с регионом Западных Балкан. Мы должны повторить это и с нашими партнерами с Востока", – заявил Варгеи.

По его словам, вакцины в первую очередь будут выдаваться сотрудникам больниц. В частности, речь идет о 530 тысячах медицинских работников в странах Восточного партнерства.

"Нам придется предоставить им две дозы, поэтому легко посчитать, что это более 1 миллиона", – отметил еврокомиссар.

В Восточное партнерство входят Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина. Оливер Варгеи подчеркнул, что упомянутые вакцины не получит Беларусь, поскольку Брюссель на сегодня не контактирует с Минском.

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