Эпидемиолог спрогнозировал резкий рост заболеваемости COVID-19 после локдауна

Отмена локдаунов и ослабление карантина в Украине приведет к резкому росту заболеваемости коронавирусом.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, председатель ОО " Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. "Я бы не спешил с этим, потому что Украина доказала, что мы не можем придерживаться карантинных мероприятий. Любые послабления будут приводить к резкому росту заболеваемости", – заявил он.

По оценкам эпидемиолога, в настоящее время в Украине продолжается первая волна COVID-19, при этом наблюдается спад ее третьего пика.

"Третий пик вроде бы снижается. Но я бы не был таким оптимистичным", – заметил он.

Как пояснил медик, в условиях, когда карантинные ограничения массово не соблюдаются, ослаблять их нецелесообразно. "Мы видим, что ряд регионов Украины переводят в "желтые" или в "зеленые" зоны. И почему-то при росте заболеваемости в Киеве некоторые чиновники анонсируют переход столицы в "желтую" зону", – сказал он.

Как убежден Александрин, чтобы снизить заболеваемость в стране, необходимо акцентировать на контроле за соблюдением ограничений и на личном примере руководства государства.

"Прежде всего, я стал бы более требовательным не к населению, а к тем государственным институциям, которые должны контролировать поведение людей в общественных местах. Например, Национальная полиция, которая должна регулировать правильность надевания масок или соблюдение физической дистанции", – подчеркнул он.

Врач добавил, что первые лица государства "своим поведением показывают нецелесообразность введения карантинов". "Когда люди смотрят и говорят: "почему им можно, а нам нельзя" – мы будем иметь хаос", – констатировал он.

Как писал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения заявила, что европейским странам не стоит слишком поспешно отменять карантинные меры. Там допускают, что это может привести к повторению индийского сценария.