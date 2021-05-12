Две области в Украине оказались на грани из-за госпитализации COVID-больных
По состоянию на 12 мая в Харьковской области наблюдалась наихудшая ситуация с местами в реанимациях для больных коронавирусом, занятость – 81,97%. А на Луганщине детские места для зараженных заняты на 103,33%.
Всего за прошедший день госпитализировали 1349 человек. Об этом говорят данные СОТА Совета национальной безопасности и обороны. Также критическая ситуация в отделениях интенсивной терапии наблюдается в Запорожской области – 78,95%, Днепропетровская – 68,24%, Кировоградская – 66,67%, Сумская – 65,71% и Черкасская – 63,64%.
Регионами-лидерами по общей статистики занятости койко-мест, отведенных для тех болен COVID-19 являются:
Харьковская область – 48,87%
Одесская – 48,18%
Луганская – 47,03%
Донецкая – 46,5%
Из коек, к которым подведен кислород, больше всего больных, нуждающихся в такой поддержке:
Харьковская – 48,8%
Сумская – 47,71%
Луганская – 47,07%
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 12 мая, в Украине официально подтверждены 2 129 073 случая коронавирусной инфекции. Из них 4538 – обнаружены за прошедшие сутки, что на 2330 больше, чем за день до этого.
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