Две области в Украине оказались на грани из-за госпитализации COVID-больных

По состоянию на 12 мая в Харьковской области наблюдалась наихудшая ситуация с местами в реанимациях для больных коронавирусом, занятость – 81,97%. А на Луганщине детские места для зараженных заняты на 103,33%.

Всего за прошедший день госпитализировали 1349 человек. Об этом говорят данные СОТА Совета национальной безопасности и обороны. Также критическая ситуация в отделениях интенсивной терапии наблюдается в Запорожской области – 78,95%, Днепропетровская – 68,24%, Кировоградская – 66,67%, Сумская – 65,71% и Черкасская – 63,64%.

Регионами-лидерами по общей статистики занятости койко-мест, отведенных для тех болен COVID-19 являются:

Харьковская область – 48,87%

Одесская – 48,18%

Луганская – 47,03%

Донецкая – 46,5%

Из коек, к которым подведен кислород, больше всего больных, нуждающихся в такой поддержке:

Харьковская – 48,8%

Сумская – 47,71%

Луганская – 47,07%

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро среды, 12 мая, в Украине официально подтверждены 2 129 073 случая коронавирусной инфекции. Из них 4538 – обнаружены за прошедшие сутки, что на 2330 больше, чем за день до этого.