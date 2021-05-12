В Украине в два раза выросло количество больных COVID-19 за сутки
По состоянию на утро среды, 12 мая, в Украине официально подтверждены 2 129 073 случая коронавирусной инфекции. Из них 4538 – обнаружены за прошедшие сутки, что на на 2330 больше, чем за день до этого.
От COVID-19 в стране умерли уже 46 987 человек (+356 за сутки), а 1 797 136 пациентов (+19 766 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина".
Новость дополняется...
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что в Украине возросло количество тяжких больных COVID-19 и основная борьба с болезнью еще впереди. При этом у нас уменьшился приток новых зараженных.
Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.