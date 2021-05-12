В Украине в два раза выросло количество больных COVID-19 за сутки

По состоянию на утро среды, 12 мая, в Украине официально подтверждены 2 129 073 случая коронавирусной инфекции. Из них 4538 – обнаружены за прошедшие сутки, что на на 2330 больше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 46 987 человек (+356 за сутки), а 1 797 136 пациентов (+19 766 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина".

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что в Украине возросло количество тяжких больных COVID-19 и основная борьба с болезнью еще впереди. При этом у нас уменьшился приток новых зараженных.