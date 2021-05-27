Две области Украины превысили показатель по госпитализации детей с COVID-19: статистика
По состоянию на 27 мая в двух областях Украины наблюдается тяжелая ситуация с местами для больных коронавирусом детей. Показатель загруженности в Луганской области – 60%, в Винницкой – 51,9%.
Об этом говорят данные СОТА Совета национальной безопасности и обороны. При этом в Кировоградской, Черкасской областях – 0% загруженности детских мест в больницах.
Тяжелая ситуация в отделениях интенсивной терапии наблюдается в Харьковской области – 56,73%, Днепропетровской – 51,26%, Кировоградской – 51,29%, Сумской – 51,38%.
Из коек, к которым подведен кислород, больше всего больных, нуждающихся в такой поддержке:
Харьковская область – 32,14%
Луганская – 31,52%
Сумская – 28,88%
Днепропетровская – 27,59%
Донецкая – 26,63%
В Днепропетровской области самая большая загруженность в родильных отделениях – 28,89%.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 27 мая, в Украине официально подтверждено 2 193 367 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3509 – обнаружены за прошедшие сутки.
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