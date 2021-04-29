Две области стали эпицентрами коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 28 апреля, четыре региона стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавила Харьковская область с 1203 зараженными.

Следом в статистике оказались Днепропетровская область, город Киев, Донецкая и Львовская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

г. Киев – 940 случаев;

Винницкая область – 276 случаев;

Волынская область – 345 случаев;

Днепропетровская область – 1021 случай;

Донецкая область – 809 случаев;

Житомирская область – 385 случаев;

Закарпатская область – 141 случай;

Запорожская область – 546 случаев;

Ивано-Франковская область – 184 случая;

Киевская область – 341 случай;

Кировоградская область – 174 случая;

Луганская область – 271 случай;

Львовская область – 667 случаев;

Николаевская область – 311 случаев;

Одесская область – 518 случаев;

Полтавская область – 666 случаев;

Ривненская область – 386 случаев;

Сумская область – 429 случаев;

Тернопольская область – 312 случаев;

Харьковская область – 1203 случая;

Херсонская область – 277 случаев;

Хмельницкая область – 461 случай;

Черкасская область – 444 случая;

Черновицкая область – 131 случай;

Черниговская область – 389 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более чем за год пандемия коронавируса не только не закончилась, а и ускорилась.