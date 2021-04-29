Две области стали эпицентрами коронавируса в Украине

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Лечение коронавируса

За прошедшие сутки, 28 апреля, четыре региона стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавила Харьковская область с 1203 зараженными.

Следом в статистике оказались Днепропетровская область, город Киев, Донецкая и Львовская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 940 случаев;

  • Винницкая область – 276 случаев;

  • Волынская область – 345 случаев;

  • Днепропетровская область – 1021 случай;

  • Донецкая область – 809 случаев;

  • Житомирская область – 385 случаев;

  • Закарпатская область – 141 случай;

  • Запорожская область – 546 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 184 случая;

  • Киевская область – 341 случай;

  • Кировоградская область – 174 случая;

  • Луганская область – 271 случай;

  • Львовская область – 667 случаев;

  • Николаевская область – 311 случаев;

  • Одесская область – 518 случаев;

  • Полтавская область – 666 случаев;

  • Ривненская область – 386 случаев;

  • Сумская область – 429 случаев;

  • Тернопольская область – 312 случаев;

  • Харьковская область – 1203 случая;

  • Херсонская область – 277 случаев;

  • Хмельницкая область – 461 случай;

  • Черкасская область – 444 случая;

  • Черновицкая область – 131 случай;

  • Черниговская область – 389 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более чем за год пандемия коронавируса не только не закончилась, а и ускорилась.

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