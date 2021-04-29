Две области стали эпицентрами коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 28 апреля, четыре региона стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавила Харьковская область с 1203 зараженными.
Следом в статистике оказались Днепропетровская область, город Киев, Донецкая и Львовская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 940 случаев;
Винницкая область – 276 случаев;
Волынская область – 345 случаев;
Днепропетровская область – 1021 случай;
Донецкая область – 809 случаев;
Житомирская область – 385 случаев;
Закарпатская область – 141 случай;
Запорожская область – 546 случаев;
Ивано-Франковская область – 184 случая;
Киевская область – 341 случай;
Кировоградская область – 174 случая;
Луганская область – 271 случай;
Львовская область – 667 случаев;
Николаевская область – 311 случаев;
Одесская область – 518 случаев;
Полтавская область – 666 случаев;
Ривненская область – 386 случаев;
Сумская область – 429 случаев;
Тернопольская область – 312 случаев;
Харьковская область – 1203 случая;
Херсонская область – 277 случаев;
Хмельницкая область – 461 случай;
Черкасская область – 444 случая;
Черновицкая область – 131 случай;
Черниговская область – 389 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что более чем за год пандемия коронавируса не только не закончилась, а и ускорилась.