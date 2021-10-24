Днепропетровщина стала лидером по заболеваемости коронавирусом: какая ситуация в регионах

В воскресенье, 24 октября, лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине стала Днепропетровская область. За минувшие сутки там выявлено 2 211 случаев инфицирования.

При этом выздороветь смог 741 житель области, а умерли от COVID-19 56 пациентов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

Большое количество зараженных также зафиксировано в Донецкой (1 380), Запорожской (1 060), Львовской (1 509), Одесской (1 403), Харьковской (1 508) и Херсонской (1 085) областях. Лидерами по смертности за сутки стали Запорожская (50), Днепропетровская (56) и Одесская (32) области.

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Меньше всего новых случаев коронавируса подтверждено в Закарпатской (211), Кировоградской (163), Черниговской (236) областях.

В Киеве за сутки выявлено 998 новых пациентов с COVID-19. При этом 322 человека смогли победить болезнь, а жизни 27 унес коронавирус.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 998 случаев;

Винницкая область – 422 случая;

Волынская область – 395 случаев;

Днепропетровская область – 2 211 случаев;

Донецкая область – 1 380 случаев;

Житомирская область – 950 случаев;

Закарпатская область – 211 случаев;

Запорожская область – 1 060 случаев;

Ивано-Франковская область – 737 случаев;

Киевская область – 880 случаев;

Кировоградская область – 163 случая;

Луганская область – 270 случаев;

Львовская область – 1 509 случаев;

Николаевская область – 366 случаев;

Одесская область – 1 403 случая;

Полтавская область – 970 случаев;

Ровенская область – 488 случаев;

Сумская область – 908 случаев;

Тернопольская область – 647 случаев;

Харьковская область – 1 508 случаев;

Херсонская область – 1 085 случаев;

Хмельницкая область – 897 случаев;

Черкасская область – 598 случаев;

Черновицкая область – 499 случаев;

Черниговская область – 236 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним: в Украине подтверждено уже 2 769 405 случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. За минувшие сутки заболели более 20 тыс. человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе, которая с 18 октября вошла в "красную" зону из-за пика заболеваемости, молодежь продолжает устраивать массовые гуляния, игнорируя правила карантина. В сеть попали видео с развлечениями молодых людей в центре города.