Днепропетровщина стала лидером по заболеваемости коронавирусом: какая ситуация в регионах
В воскресенье, 24 октября, лидером по заболеваемости коронавирусом в Украине стала Днепропетровская область. За минувшие сутки там выявлено 2 211 случаев инфицирования.
При этом выздороветь смог 741 житель области, а умерли от COVID-19 56 пациентов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.
Большое количество зараженных также зафиксировано в Донецкой (1 380), Запорожской (1 060), Львовской (1 509), Одесской (1 403), Харьковской (1 508) и Херсонской (1 085) областях. Лидерами по смертности за сутки стали Запорожская (50), Днепропетровская (56) и Одесская (32) области.
Меньше всего новых случаев коронавируса подтверждено в Закарпатской (211), Кировоградской (163), Черниговской (236) областях.
В Киеве за сутки выявлено 998 новых пациентов с COVID-19. При этом 322 человека смогли победить болезнь, а жизни 27 унес коронавирус.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 998 случаев;
Винницкая область – 422 случая;
Волынская область – 395 случаев;
Днепропетровская область – 2 211 случаев;
Донецкая область – 1 380 случаев;
Житомирская область – 950 случаев;
Закарпатская область – 211 случаев;
Запорожская область – 1 060 случаев;
Ивано-Франковская область – 737 случаев;
Киевская область – 880 случаев;
Кировоградская область – 163 случая;
Луганская область – 270 случаев;
Львовская область – 1 509 случаев;
Николаевская область – 366 случаев;
Одесская область – 1 403 случая;
Полтавская область – 970 случаев;
Ровенская область – 488 случаев;
Сумская область – 908 случаев;
Тернопольская область – 647 случаев;
Харьковская область – 1 508 случаев;
Херсонская область – 1 085 случаев;
Хмельницкая область – 897 случаев;
Черкасская область – 598 случаев;
Черновицкая область – 499 случаев;
Черниговская область – 236 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним: в Украине подтверждено уже 2 769 405 случаев инфицирования коронавирусом с начала пандемии. За минувшие сутки заболели более 20 тыс. человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе, которая с 18 октября вошла в "красную" зону из-за пика заболеваемости, молодежь продолжает устраивать массовые гуляния, игнорируя правила карантина. В сеть попали видео с развлечениями молодых людей в центре города.
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