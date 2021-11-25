Детей нужно вакцинировать с 5 лет, впереди новая волна COVID-19: блиц-интервью с врачом из Израиля Брилем

Вакцинация детей с 5-летнего возраста, стартовавшая в Израиле, необходима по ряду объективных причин. Закрыть весь мир на "герметичный" локдаун невозможно, но прививки – единственный способ победить вирус.

Уже в скором времени вакцины от COVID-19 могут измениться, но после текущей ситуации мир ожидает новая волна заболеваемости. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль. Далее приводим его прямую речь.

В Израиле начали вакцинировать детей с 5-летнего возраста. Я вчера привил своего 8-летнего сына.

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Понятно, что дети в общей массе болеют бессимптомно и не тяжело. Но есть и те, кто наоборот. Их мало. Кроме того, через несколько недель после самого заболевания, которое прошло бессимптомно, у детей часто появляется синдром под названием PIMS syndrom, сопровождающийся высокой температурой, грозящий поражением сердца, легких, почек и других органов. У детей также наблюдается такая вещь, как лонг-ковид. Это первая чаша весов.

На вторую чашу весов мы кладем побочные эффекты от вакцины у детей, да и у взрослых. И какие же мы видим побочные эффекты? Это мизер. Это настолько мизер, что можно сказать, что их нет. Мы говорим не о слухах – знакомый знакомого, тети-дяди, врач по секрету рассказал...

Соответственно, мы имеем детей, которые могут болеть тяжело и передавать вирус, мы имеем PIMS, лонг-ковид и имеем мизерный, не угрожающий жизни, побочный эффект от вакцины. Соответственно, это первая причина, почему детей надо вакцинировать.

Опыт Израиля показал, что вакцинация спасла от завала медицинскую систему. Но если изначально в базовом варианте COVID-19 мы видели, что для борьбы с эпидемией было необходимо вакцинировать порядка 70% населения, то при Дельта-варианте это уже порядка 90%. Мы далеки от этой цифры. Почти нереально вакцинировать 90% населения. Сегодня у нас вакцинировано почти 70%.

Герметичный локдаун невозможно устроить в западном мире. Мы не китайцы, мы Израиль и Украина. Поэтому единственный путь выхода из пандемии – это массовая вакцинация. Плюс ожидаем появления специфических лекарств от коронавируса.

В Европе, где высокие показатели вакцинации, мы видим скачок заболеваемости, но смертность там гораздо меньше, чем в предыдущие волны. В отличие от Украины, на большее количество выявленных случаев там в разы меньше летальных исходов. И однозначно вакцинированные передают вирус в гораздо меньшем количестве, чем невакцинированные.

Сама по себе пандемия является тяжелой нагрузкой на психику людей. Люди устали от коронавируса, многие боятся заболеть. Поэтому, когда человек получает прививку, ему спокойнее, что он не умрет.

У меня есть сомнение в том, что конкретно вакцина является средством лечения от депрессивных состояний. Я не видел научных исследований о том, что вакцинация уменьшает количество психиатрических госпитализаций.

Но однозначно, что сама пандемия является триггером для многих людей.

В журнале PAIN было опубликовано исследование о том, что коронавирус в острой фазе притупляет боль. Конечно, такое может быть. В то же время коронавирус может быть причиной боли. Вспомним постковидный синдром и другие проблемы.

Я бы тоже с осторожностью относился к таким статьям, как к доказательству. Есть статьи, которые пишутся для того, чтоб написать. Надо смотреть по контрольным группам, проводить дополнительные научные исследования.

Нужны новые виды вакцин, интраназальные, которые будут связаны с иммуноглобулинами А. Когда мы делаем прививку в мышцу, мы получаем иммунитет, иммуноглобулины G, но слизистые оболочки носа и рта все равно остаются слабыми местами.

Я думаю, что в будущем мы увидим и интраназальные, и внутримышечные вакцины и совмещение этих двух вакцин.

Когда возникнет необходимость в новых вакцинах? Она есть всегда, пока есть пандемия.

Прогнозы – вещь неблагодарная. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Но новый всплеск будет, потому что мы видим, что иммунитет снижается.

Дети – один из основных источников передачи вируса. Это не означает, что дети – это плохо. А теоретики заговоров сейчас найдут повод наговорить гадостей, что я против детей. Но возвращение школьников в Украине в школы, возобновление очного обучения однозначно может привести к новому росту заболеваемости.