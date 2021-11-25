Детей нужно вакцинировать с 5 лет, впереди новая волна COVID-19: блиц-интервью с врачом из Израиля Брилем
Вакцинация детей с 5-летнего возраста, стартовавшая в Израиле, необходима по ряду объективных причин. Закрыть весь мир на "герметичный" локдаун невозможно, но прививки – единственный способ победить вирус.
Уже в скором времени вакцины от COVID-19 могут измениться, но после текущей ситуации мир ожидает новая волна заболеваемости. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидных поражений в одной из израильских компаний Борис Бриль. Далее приводим его прямую речь.В Израиле вакцинируют детей с 5 лет: почему это необходимо
В Израиле начали вакцинировать детей с 5-летнего возраста. Я вчера привил своего 8-летнего сына.
Понятно, что дети в общей массе болеют бессимптомно и не тяжело. Но есть и те, кто наоборот. Их мало. Кроме того, через несколько недель после самого заболевания, которое прошло бессимптомно, у детей часто появляется синдром под названием PIMS syndrom, сопровождающийся высокой температурой, грозящий поражением сердца, легких, почек и других органов. У детей также наблюдается такая вещь, как лонг-ковид. Это первая чаша весов.
На вторую чашу весов мы кладем побочные эффекты от вакцины у детей, да и у взрослых. И какие же мы видим побочные эффекты? Это мизер. Это настолько мизер, что можно сказать, что их нет. Мы говорим не о слухах – знакомый знакомого, тети-дяди, врач по секрету рассказал...
Соответственно, мы имеем детей, которые могут болеть тяжело и передавать вирус, мы имеем PIMS, лонг-ковид и имеем мизерный, не угрожающий жизни, побочный эффект от вакцины. Соответственно, это первая причина, почему детей надо вакцинировать.Закрыть весь мир невозможно, вакцинация – единственный путь спасения
Опыт Израиля показал, что вакцинация спасла от завала медицинскую систему. Но если изначально в базовом варианте COVID-19 мы видели, что для борьбы с эпидемией было необходимо вакцинировать порядка 70% населения, то при Дельта-варианте это уже порядка 90%. Мы далеки от этой цифры. Почти нереально вакцинировать 90% населения. Сегодня у нас вакцинировано почти 70%.
Герметичный локдаун невозможно устроить в западном мире. Мы не китайцы, мы Израиль и Украина. Поэтому единственный путь выхода из пандемии – это массовая вакцинация. Плюс ожидаем появления специфических лекарств от коронавируса.
В Европе, где высокие показатели вакцинации, мы видим скачок заболеваемости, но смертность там гораздо меньше, чем в предыдущие волны. В отличие от Украины, на большее количество выявленных случаев там в разы меньше летальных исходов. И однозначно вакцинированные передают вирус в гораздо меньшем количестве, чем невакцинированные.Может ли прививка от коронавируса спасти от депрессии и суицида?
Сама по себе пандемия является тяжелой нагрузкой на психику людей. Люди устали от коронавируса, многие боятся заболеть. Поэтому, когда человек получает прививку, ему спокойнее, что он не умрет.
У меня есть сомнение в том, что конкретно вакцина является средством лечения от депрессивных состояний. Я не видел научных исследований о том, что вакцинация уменьшает количество психиатрических госпитализаций.
Но однозначно, что сама пандемия является триггером для многих людей.Может ли коронавирус работать как анестетик?
В журнале PAIN было опубликовано исследование о том, что коронавирус в острой фазе притупляет боль. Конечно, такое может быть. В то же время коронавирус может быть причиной боли. Вспомним постковидный синдром и другие проблемы.
Я бы тоже с осторожностью относился к таким статьям, как к доказательству. Есть статьи, которые пишутся для того, чтоб написать. Надо смотреть по контрольным группам, проводить дополнительные научные исследования.Вакцины от коронавируса изменятся
Нужны новые виды вакцин, интраназальные, которые будут связаны с иммуноглобулинами А. Когда мы делаем прививку в мышцу, мы получаем иммунитет, иммуноглобулины G, но слизистые оболочки носа и рта все равно остаются слабыми местами.
Я думаю, что в будущем мы увидим и интраназальные, и внутримышечные вакцины и совмещение этих двух вакцин.
Когда возникнет необходимость в новых вакцинах? Она есть всегда, пока есть пандемия.
Прогнозы – вещь неблагодарная. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Но новый всплеск будет, потому что мы видим, что иммунитет снижается.
Дети – один из основных источников передачи вируса. Это не означает, что дети – это плохо. А теоретики заговоров сейчас найдут повод наговорить гадостей, что я против детей. Но возвращение школьников в Украине в школы, возобновление очного обучения однозначно может привести к новому росту заболеваемости.
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