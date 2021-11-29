Десятки стран приостановили сообщение с ЮАР из-за нового штамма Омикрон

Десятки стран по всему миру приостановили сообщение с Южно-Африканской Республикой из-за нового штамма коронавируса Омикрон. Рейсы ограничили по основным направлениям, включая Евросоюз, США, Японию, Австралию и Канаду.

Ограничение путешествий страны начали вводить всего через несколько часов после того, как органы здравоохранения Южной Африки объявили об обнаружении нового варианта COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Несмотря на запреты, штамм Омикрон уже нашли как минимум в десятке стран. Большинство выявленных случаев было у путешественников, возвращающихся из южной Африки. По крайней мере, 13 пассажиров из ЮАР дали положительный результат на этот вариант после приземления в аэропорту в Амстердаме. Также два случая были обнаружены в Великобритании у пассажиров после поездки в южную Африку, в Чехии – у одного пассажира, в Германии – у двоих путешественников, вернувшихся из южной Африки. Еще по одному выявленному случаю заражения Омикроном сообщил Израиль, Уэльс, Австралия и Италия.

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В связи со стремительным распространением нового варианта COVID-19 сообщение с южной Африкой приостановил Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Япония, Бразилия, Таиланд, Сингапур, Турция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн и Иордания.

В свою очередь региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Африке Матшидисо Моэти призвала страны всего мира не вводить запреты на полеты для стран южной Африки из-за опасений по поводу нового варианта COVID-19. Она уверена, что ограничения на поездки сыграют лишь небольшую роль в сокращении распространения Омикрона, но могут существенно сказаться на уровне жизни африканцев.

Напомним, врачи из ЮАР рассказали, что у людей, заболевших коронавирусом нового штамма Омикрон (B.1.1.529), проявляются необычные, но легкие симптомы. За здоровых и вакцинированных пациентов медики еще более-менее уверены, но то, как он может навредить пожилым людям, вызывает у них обеспокоенность.

Как сообщал OBOZREVATEL, штамм Омикрон мог образоваться в организме человека, который не смог полностью вылечиться после перенесенного COVID-19. Это одна из гипотез, которые сейчас рассматривают во Всемирной организации здравоохранения.