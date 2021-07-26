Дельта-штамм в Украине может пойти по сценарию РФ, – эпидемиолог

Распространение Дельта-штамма коронавируса в Украине может пойти по негативному сценарию России. Чтобы этого не произошло, в стране необходимо немедленно ускорить темпы вакцинации людей из групп риска.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. В качестве аргумента в пользу такого прогноза он рассказал об особенностях распространения Дельта-штамма в РФ и в Великобритании.

"У нас уже есть Дельта-штамм, он только набирает обороты. Очень хорошо в этом случае сравнивать, как развивается ситуация в двух странах – в Российской Федерации и в Великобритании", – сказал он.

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По словам медика, в обеих странах наблюдается существенный рост заболеваемости. Принципиальное отличие состоит в течении заболевания и, соответственно, в проценте госпитализации. "В РФ отмечаются пики по госпитализации тяжелых форм COVID-19 и пики по летальным случаям, а в Великобритании, напротив, при высоком уровне заболеваемости единичные случаи госпитализации и смертности".

Как пояснил Александрин, главную роль в этом играет охват вакцинацией групп риска. "На сегодняшний день в Великобритании болеют преимущественно невакцинированные слои населения – дети и молодежь. Они не усугубляют статистику госпитализации и смертности", – пояснил врач.

В этом контексте он указал на крайне низкий охват вакцинации в Украине – как в целом, так и групп риска. "Охват вакцинации в нашей стране составляет всего 3,5%, а группы риска еще меньше. Например, из группы людей в возрасте 80+ вакцинировано всего 2%".

"Поэтому можно предположить, что у нас ситуация будет развиваться по сценарию РФ и даже хуже, потому что у нас охват намного меньше, чем в той же РФ, который составляет 12%", – предупредил эпидемиолог.

Как писал OBOZREVATEL, в России реальное количество заболевших коронавирусом составило более 29 миллионов человек. Официальная статистика дает намного меньшую цифру – 6 миллионов.