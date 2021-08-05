Вакцинированные украинцы получат ряд преимуществ, – Кузин

Министерство здравоохранения Украины планирует, что граждане, которые получат прививку против коронавируса и внутренние COVID-сертификаты, смогут использовать дополнительные преимущества в локдаун или упрощенный доступ к некоторым услугам. Страна может пойти на соответствующий шаг по примеру европейских государств.

Об этом заявил главный санитарный врач – заместитель главы Минздрава Украины Игорь Кузин, передает "24 канал". Так, цифровые COVID-сертификаты, которые в тестовом режиме можно было получить в приложении Дія, успешно прошли оценку на соответствие требованиям Евросоюза. Нужно еще дождаться технического подтверждения ЕС, чтобы использовать этот документ для выезда за границу.

Цифровой сертификат о вакцинации правительство хочет использовать и для внутреннего потребления.

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Ожидается, что он пригодится во время новой волны пандемии. К примеру, в локдаун привитые украинцы будут иметь доступ в публичные места, такие как рестораны, спортзалы, общественный транспорт. Эти нормы еще предстоит определить Кабинету министров.

Как сказал Кузин, в других странах у иммунизированных против COVID-19 есть дополнительные преимущества или упрощенный доступ к услугам, сервисам, например – посещение публичных мероприятий.

"Основная идея, которая использовалась в других государствах, и которую, скорее всего, будет использовать Украина – это максимальное использование внутреннего цифрового сертификата. Он должен стать условным пропуском", – сказал Кузин.

Напомним, что ранее главный санитарный врач Украины заявлял, что в случае введения "красной" карантинной зоны, ограничения для украинцев будут одинаковыми как для вакцинированных, так и для невакцинированных. Чиновник говорил, что когда темпы вакцинации вырастут, требования, вероятно, пересмотрят.

Как писал OBOZREVATEL, Кузин также сообщал, что пока в Украине нет юридических оснований не допускать к работе людей, которые не прошли вакцинацию от COVID-19. Однако 1 сентября школы, где количество сотрудников, получивших прививку, меньше 80%, просто не будут открываться.