Коронавирус в Украине может побить рекорды: Александрин озвучил прогноз

Текущая волна заболеваемости коронавирусом в Украине может побить рекорды весенней волны. Одна из причин – низкие темпы вакцинации.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказал врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, глава ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин. "В Украине следует ждать определенную катастрофу", – предупредил он.

"Судя по тем темпам, которые мы видим на сегодняшний день, осенью мы будем иметь ситуацию хуже, нежели была осенью прошлого года и даже весной текущего года", – заявил медик.

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Он назвал причины, почему рекорды заболеваемости могут быть побиты в этом сезоне. Как пояснил эпидемиолог, последние научные исследования, опубликованные в журнале Lancet, свидетельствуют о том, что Дельта-штамм коронавируса вдвое увеличил показатели госпитализации и в полтора раза.

Кроме того, негативную роль сыграет и тот факт, что в преддверии нового всплеска заболеваемости в Украине вакцинировано чуть более 5 миллионов человек.

"В странах, где охват вакцинопрофилактикой значительно выше, чем в Украине, средняя или тяжелая степень течения COVID-19, в первую очередь, связана с невакцинированным населением", – сообщил медик.

По его словам, на сегодняшний день наша страна оказалась лидером в регионе по ежедневному росту количества госпитализированных и новых случаев заболевания. "Следовательно, ситуация будет значительно хуже, чем в прошлом году или весной этого года", – спрогнозировал Александрин.

Как писал OBOZREVATEL, доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев допустил, что на пике очередной волны коронавируса в Украине ежедневно могут фиксировать до 20 тысяч новых случаев заболевания.