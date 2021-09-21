Крамарев: локдаун неотвратим, Украине грозит до 20 тысяч случаев COVID-19 в сутки
Третья волна коронавируса в Украине только началась. На ее пике, который ожидается в ноябре, ежедневно может фиксироваться порядка 20 тысяч суточных случаев заболевания. Если сейчас в стране вдвое увеличить темпы вакцинации, то уже через два месяца привитой будет половина населения. А вот теория коллективного иммунитета провалилась.
Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев. Далее приводим его прямую речь.На пике третьей волны может быть по 20 тысяч случаев заболевания в сутки
Если говорить о третьей волне, то мы видим ее самое начало. По прогнозам нашего Минздрава, пик может быть в ноябре. О максимальных цифрах сейчас говорить сложно, но если прогнозировать по аналогии с предыдущей волной, то можно иметь и до 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки.
Скорее всего, новый локдаун неотвратим. Но он будет гибридным. Для привитых будут послабления, для непривитых будет полный локдаун.
В идеале, конечно, должен быть полный локдаун для всех, такой же, как был раньше. Сертификаты вакцинации имеют относительное значение. Я считаю, что привилегии в плане посещения ресторанов и каких-то массовых мероприятий, концертов – это неправильно.
Потому что привитые тоже могут заражаться, тоже могут выделять и распространять вирус. Это показал опыт США и Израиля. Поэтому я считаю, что даже привитые должны быть ограничены в своих свободах.
Порядка 2% смертельных случаев от общего числа заболевших коронавирусом считалось нормой. Мне кажется, что даже в условиях циркуляции Дельта-штамма процент смертности останется на том же уровне.
Прежде всего, потому что наши стационары уже более-менее готовы, врачи более-менее имеют опыт лечения коронавируса. Судя по тому, что пишут в научной литературе, летальность от Дельты не выше, чем от предыдущих штаммов вируса.Кампания по вакцинации в Украине провалилась?
Говорить о том, что кампания по вакцинации полностью провалена, нельзя. Каждый день в Украине вакцинируется 100 тысяч человек. Запас вакцин достаточен для того, чтобы провакцинировать, как минимум, половину населения.
Если вакцинировать 200 тысяч человек в день, за рабочую неделю это уже миллион. Поэтому мне кажется, что за пару месяцев мы могли бы достичь желаемых цифр при условии, что темпы будут нарастать.Как мотивировать людей вакцинироваться?
Что можно придумать? В некоторых странах используют и кнут, и пряник. От штрафов в европейских странах до тюремного заключения в странах Азии.
Что может быть пряником? Например, какие-то доплаты, финансовые привилегии, условно говоря, продуктовые наборы. Нужно что-то материальное.
Теория коллективного иммунитета провалилась. Вакцинированные могут болеть и передавать вирус. Как оказалось, остановить пандемию с помощью вакцинации невозможно.
Но вакцинация очень важна, потому что защищает от тяжелого течения болезни. Самое главное сейчас – защитить группы риска. Все эти кнуты и пряники я бы в большей мере использовал по отношению к группам риска. Потому что в стационары поступают в основном люди из групп риска, начиная с возрастных и заканчивая людьми из медицинских групп риска.
В самом начале эпидемии умерших от COVID-19 хоронили в мешках, иногда не допускали родственников. Это было с перепугу.
С моей точки зрения, покойники не опасны в плане заражения, потому что коронавирус распространяется при его активном выходе из организма. Это дыхание, это кашель. У покойников, к сожалению, этого всего уже нет.
Хоронить в закрытом гробу совсем не обязательно. Главное – не допускать близкого контакта с телом, не трогать его, не целовать.
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