Крамарев: локдаун неотвратим, Украине грозит до 20 тысяч случаев COVID-19 в сутки

Третья волна коронавируса в Украине только началась. На ее пике, который ожидается в ноябре, ежедневно может фиксироваться порядка 20 тысяч суточных случаев заболевания. Если сейчас в стране вдвое увеличить темпы вакцинации, то уже через два месяца привитой будет половина населения. А вот теория коллективного иммунитета провалилась.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев. Далее приводим его прямую речь.

Если говорить о третьей волне, то мы видим ее самое начало. По прогнозам нашего Минздрава, пик может быть в ноябре. О максимальных цифрах сейчас говорить сложно, но если прогнозировать по аналогии с предыдущей волной, то можно иметь и до 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки.

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Скорее всего, новый локдаун неотвратим. Но он будет гибридным. Для привитых будут послабления, для непривитых будет полный локдаун.

В идеале, конечно, должен быть полный локдаун для всех, такой же, как был раньше. Сертификаты вакцинации имеют относительное значение. Я считаю, что привилегии в плане посещения ресторанов и каких-то массовых мероприятий, концертов – это неправильно.

Потому что привитые тоже могут заражаться, тоже могут выделять и распространять вирус. Это показал опыт США и Израиля. Поэтому я считаю, что даже привитые должны быть ограничены в своих свободах.

Порядка 2% смертельных случаев от общего числа заболевших коронавирусом считалось нормой. Мне кажется, что даже в условиях циркуляции Дельта-штамма процент смертности останется на том же уровне.

Прежде всего, потому что наши стационары уже более-менее готовы, врачи более-менее имеют опыт лечения коронавируса. Судя по тому, что пишут в научной литературе, летальность от Дельты не выше, чем от предыдущих штаммов вируса.

Говорить о том, что кампания по вакцинации полностью провалена, нельзя. Каждый день в Украине вакцинируется 100 тысяч человек. Запас вакцин достаточен для того, чтобы провакцинировать, как минимум, половину населения.

Если вакцинировать 200 тысяч человек в день, за рабочую неделю это уже миллион. Поэтому мне кажется, что за пару месяцев мы могли бы достичь желаемых цифр при условии, что темпы будут нарастать.

Что можно придумать? В некоторых странах используют и кнут, и пряник. От штрафов в европейских странах до тюремного заключения в странах Азии.

Что может быть пряником? Например, какие-то доплаты, финансовые привилегии, условно говоря, продуктовые наборы. Нужно что-то материальное.

Теория коллективного иммунитета провалилась. Вакцинированные могут болеть и передавать вирус. Как оказалось, остановить пандемию с помощью вакцинации невозможно.

Но вакцинация очень важна, потому что защищает от тяжелого течения болезни. Самое главное сейчас – защитить группы риска. Все эти кнуты и пряники я бы в большей мере использовал по отношению к группам риска. Потому что в стационары поступают в основном люди из групп риска, начиная с возрастных и заканчивая людьми из медицинских групп риска.

В самом начале эпидемии умерших от COVID-19 хоронили в мешках, иногда не допускали родственников. Это было с перепугу.

С моей точки зрения, покойники не опасны в плане заражения, потому что коронавирус распространяется при его активном выходе из организма. Это дыхание, это кашель. У покойников, к сожалению, этого всего уже нет.

Хоронить в закрытом гробу совсем не обязательно. Главное – не допускать близкого контакта с телом, не трогать его, не целовать.