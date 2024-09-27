COVID-19 вновь мутировал: инфекционист объяснил, для кого штамм XEC представляет наибольшую опасность

Новый штамм коронавируса XEC, являющийся мутацией вариации Omicron, может быть смертельно опасным для людей из групп риска. Чтобы снизить вероятность тяжелого развития заболевания, следует прививаться доступными вакцинами.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев. "Я могу с полной уверенностью сказать, что любой вариант вируса SARS-COV 2 может быть смертельно опасным для людей из группы риска. Поэтому хоть новые вирусы и обходят антитела, которые образуются в организме после вакцинации, тем не менее, доказано, что люди, которые вакцинировались, легче переносят COVID-19, особенно из группы риска", – подчеркнул медик.

Отвечая на вопрос, нужно ли носить маски в общественных местах, инфекционист пояснил, что эта мера не является обязательной. Прежде всего, маски должны носить те, кто уже имеет признаки острого респираторного заболевания, чтобы не распространять инфекцию, а также люди с пониженным иммунитетом, чтобы снизить риск заражения.

Крамарев также пояснил, может ли особая заразность штамма XEC означать, что течение болезни может быть тяжелее, чем в случае с предыдущими штаммами.

"Тяжесть зависит от вирусной нагрузки, то есть от того, сколько вируса накапливается в организме. Поэтому, конечно, если заразность высокая, а иммунная система меньше реагирует на новый вирус, то теоретически вирусная нагрузка может быть выше. Поэтому, конечно, определенный риск в этих новых вариантах вируса есть", – пояснил медик.

Читайте также полную версию интервью: "Быстро распространяется новая мутация COVID-19: кто находится в зоне риска и спасет ли вакцинация. Интервью с профессором Крамаревым".

Как писал OBOZ.UA, новый штамм коронавируса XEC зафиксирован уже в 27 странах. Он отличается высокой заразностью и, по оценкам ученых, может стать доминирующим вариантом COVID-19.