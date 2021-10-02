COVID-19 может изменять функцию клеток поджелудочной железы: ученые объяснили, чем это грозит

Ученые выяснили, что коронавирус способен изменять функцию клеток поджелудочной железы человека. Он не только снижает их активность, а и может изменить их функцию.

Такие результаты показало новое исследование, опубликованное в Cell Metabolism. Например, когда инсулин-продуцирующие бета-клетки в поджелудочной железе заражаются вирусом, они не только вырабатывают гораздо меньше инсулина, чем обычно, но также начинают вырабатывать глюкозу и пищеварительные ферменты.

Исследователи отметили, что это не является их работой. Руководитель исследования доктор Шуйбинг Чен добавил, что ученые называют это "изменением судьбы клеток". Пока неясно, являются ли изменения продолжительными или могут быть обратимыми.

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Чен также отметил, что у некоторых выживших после COVID-19 пациентов вскоре после заражения развился диабет. "Определенно стоит изучить процент новых пациентов с диабетом в этой пандемии COVID-19", – сказал он в заявлении.

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