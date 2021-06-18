Эстония решила подарить Украине 200 доз вакцин от COVID-19

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
1 минута
71
Вакцина Эстонии для Украины

Эстония одобрила передачу Украине на бесплатном основании 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Кроме того, у страны есть возможность подарить украинскому государству еще столько же препарата.

Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии на странице в Twitter. Предварительно, речь идет об избыточных дозах AstraZeneca.

"Мы предоставим 100 тысяч доз нашему другу Украине. Вдобавок, Эстония нашла возможность предоставить еще 100 тысяч вакцин", – говорится в заявлении МИД.

Скриншот
Видео дня

Известно, что препарат (всего 500 тысяч "гуманитарных" доз) будут передавать в разные страны, используя для этого площадку "Восточного партнерства".

Первую партию бесплатных вакцин в 200 тысяч доз разделят поровну Молдова и Грузия.

Эстония также намерена передать 400 тысяч доз препарата международной платформе COVAX.

Премьер Украины Денис Шмыгаль в Twitter поблагодарил Эстонию и свою коллегу Каю Каллас за решение выделить 200 тысячи доз вакцин. Он указал, что государство ценит поддержку партнеров.

Скриншот

Как ранее писал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
ЭстонияВакцинация в Украине и миреКоронавирусгуманитарная помощьвакцина AstraZenecaВакцина от коронавирусаДенис Шмыгаль