Эстония решила подарить Украине 200 доз вакцин от COVID-19

Эстония одобрила передачу Украине на бесплатном основании 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Кроме того, у страны есть возможность подарить украинскому государству еще столько же препарата.

Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии на странице в Twitter. Предварительно, речь идет об избыточных дозах AstraZeneca.

"Мы предоставим 100 тысяч доз нашему другу Украине. Вдобавок, Эстония нашла возможность предоставить еще 100 тысяч вакцин", – говорится в заявлении МИД.

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Известно, что препарат (всего 500 тысяч "гуманитарных" доз) будут передавать в разные страны, используя для этого площадку "Восточного партнерства".

Первую партию бесплатных вакцин в 200 тысяч доз разделят поровну Молдова и Грузия.

Эстония также намерена передать 400 тысяч доз препарата международной платформе COVAX.

Премьер Украины Денис Шмыгаль в Twitter поблагодарил Эстонию и свою коллегу Каю Каллас за решение выделить 200 тысячи доз вакцин. Он указал, что государство ценит поддержку партнеров.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

В Министерстве здравоохранения надеются ко Дню Независимости выйти на уровень осуществления не менее 220 тысяч прививок против коронавируса в сутки.

На сегодня в центрах вакцинации по Украине пациенты, желающие получить прививку от COVID-19, не имеют возможности выбирать марку препарата. Медики используют преимущественно CoronaVac китайской лаборатории Sinovac Biotech, значительно реже англо-шведскую AstraZeneca и американскую Pfizer.