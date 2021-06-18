Эстония решила подарить Украине 200 доз вакцин от COVID-19
Эстония одобрила передачу Украине на бесплатном основании 100 тысяч доз вакцины от коронавируса. Кроме того, у страны есть возможность подарить украинскому государству еще столько же препарата.
Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии на странице в Twitter. Предварительно, речь идет об избыточных дозах AstraZeneca.
"Мы предоставим 100 тысяч доз нашему другу Украине. Вдобавок, Эстония нашла возможность предоставить еще 100 тысяч вакцин", – говорится в заявлении МИД.
Известно, что препарат (всего 500 тысяч "гуманитарных" доз) будут передавать в разные страны, используя для этого площадку "Восточного партнерства".
Первую партию бесплатных вакцин в 200 тысяч доз разделят поровну Молдова и Грузия.
Эстония также намерена передать 400 тысяч доз препарата международной платформе COVAX.
Премьер Украины Денис Шмыгаль в Twitter поблагодарил Эстонию и свою коллегу Каю Каллас за решение выделить 200 тысячи доз вакцин. Он указал, что государство ценит поддержку партнеров.
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На сегодня в центрах вакцинации по Украине пациенты, желающие получить прививку от COVID-19, не имеют возможности выбирать марку препарата. Медики используют преимущественно CoronaVac китайской лаборатории Sinovac Biotech, значительно реже англо-шведскую AstraZeneca и американскую Pfizer.
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