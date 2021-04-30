Эпидемиолог пояснила всплеск COVID-19 в Индии суммированием многих мутаций

В Индии распространяются не только штаммы COVID-19 с двойной и тройной мутацией, а очень много вариантов вируса одновременно, что и спровоцировало резкий всплеск заболеваемости.

Об этом заявила эпидемиолог Наталья Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого. Она выступила в программе "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 30 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как сказала эксперт, в Индии сейчас "параллельно работают" очень многие штаммы.

"Тот же "южноафриканский", "британский" в большом количестве. И когда идет вот такая одновременная циркуляция очень многих штаммов, здесь возникает несколько... очень серьезных моментов", – сказала преподаватель ЛНМУ.

Фиксирование большого количества новых штаммов коронавируса не является ошибкой, отметила она.

"Когда возникают новые варианты – это не ошибка: идет обмен и возникновение новых мутантов", – сказала эпидемиолог.

Что касается того, какой мутант окажется более опасным, то Виноград считает, что наибольший риск от сумационного влияния вариантов вируса друг на друга.

В результате новые штаммы, сказала она, "оказались не свойственные".

"Мы к ним были не готовы", – отметила эпидемиолог, подчеркнув, что это касается не только Украины, но и многих других стран мира.

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

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