Эпидемиолог пояснила всплеск COVID-19 в Индии суммированием многих мутаций
В Индии распространяются не только штаммы COVID-19 с двойной и тройной мутацией, а очень много вариантов вируса одновременно, что и спровоцировало резкий всплеск заболеваемости.
Об этом заявила эпидемиолог Наталья Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого. Она выступила в программе "Свобода слова Савика Шустера", которая транслировалась на YouTube-канале Shuster online вечером в пятницу, 30 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Как сказала эксперт, в Индии сейчас "параллельно работают" очень многие штаммы.
"Тот же "южноафриканский", "британский" в большом количестве. И когда идет вот такая одновременная циркуляция очень многих штаммов, здесь возникает несколько... очень серьезных моментов", – сказала преподаватель ЛНМУ.
Фиксирование большого количества новых штаммов коронавируса не является ошибкой, отметила она.
"Когда возникают новые варианты – это не ошибка: идет обмен и возникновение новых мутантов", – сказала эпидемиолог.
Что касается того, какой мутант окажется более опасным, то Виноград считает, что наибольший риск от сумационного влияния вариантов вируса друг на друга.
В результате новые штаммы, сказала она, "оказались не свойственные".
"Мы к ним были не готовы", – отметила эпидемиолог, подчеркнув, что это касается не только Украины, но и многих других стран мира.
Предлагаем посмотреть трансляцию программы:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Украина с 00:00 2 мая запретила въезд из Индии из-за вспышки коронавируса в этой стране.
В то же время в НАН считают, что "индийский" штамм коронавируса менее опасен, чем "британский" вариант.
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