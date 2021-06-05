В Китае рекомендовали применять вакцину CoronaVac для детей от 3 лет
Китайские исследователи одобрили экстренное использование вакцины CoronaVac против коронавирусной инфекции компании Sinovac Biotech для детей. Этим препаратом производства КНР теперь можно прививать граждан, начиная с трехлетнего возраста.
Об этом в интервью государственному телевидению сообщил председатель правления Sinovac Biotech Инь Вейдун. Его слова передает Reuters. Ученые подтвердили безопасность вакцины в ходе клинических испытаний фазы I и II.
Отмечается, что препарат Sinovac может вызывать иммунный ответ у участников в возрасте от 3 до 17 лет, а большинство побочных реакций были незначительными.
При этом от властей Китая будет зависеть, когда несовершеннолетним предложат пройти вакцинацию, поскольку сейчас в КНР прививки делают людям до 18 лет.
Во время испытаний фазы II участникам вводили третью бустерную дозу вакцины после завершения двух обычных инъекций. В этом случае у участников наблюдалось 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю и в 20 раз – за полмесяца.
В то же время Вейдун предупредил, что Sinovac все еще необходимо завершить долгосрочное наблюдение за продолжительностью антител, прежде чем он сможет дать рекомендации властям о том, когда следует вводить третью дозу вакцины.
Добавим, что препарат CoronaVac используют для прививок и в Украине.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
1 июня Всемирная организация здравоохранения одобрила для экстренного применения вакцину от коронавируса CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac.
Всего организация одобрила семь вакцин. В список также вошли препараты от Pfizer/BioNTech, Jannsen, два варианта вакцины от AstraZeneca, Moderna и Sinopharm.
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