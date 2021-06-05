В Китае рекомендовали применять вакцину CoronaVac для детей от 3 лет

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
1 минута
151
Китайская вакцина против коронавируса

Китайские исследователи одобрили экстренное использование вакцины CoronaVac против коронавирусной инфекции компании Sinovac Biotech для детей. Этим препаратом производства КНР теперь можно прививать граждан, начиная с трехлетнего возраста.

Об этом в интервью государственному телевидению сообщил председатель правления Sinovac Biotech Инь Вейдун. Его слова передает Reuters. Ученые подтвердили безопасность вакцины в ходе клинических испытаний фазы I и II.

Отмечается, что препарат Sinovac может вызывать иммунный ответ у участников в возрасте от 3 до 17 лет, а большинство побочных реакций были незначительными.

При этом от властей Китая будет зависеть, когда несовершеннолетним предложат пройти вакцинацию, поскольку сейчас в КНР прививки делают людям до 18 лет.

Видео дня

Во время испытаний фазы II участникам вводили третью бустерную дозу вакцины после завершения двух обычных инъекций. В этом случае у участников наблюдалось 10-кратное увеличение уровня антител по сравнению с предыдущими уровнями за неделю и в 20 раз – за полмесяца.

В то же время Вейдун предупредил, что Sinovac все еще необходимо завершить долгосрочное наблюдение за продолжительностью антител, прежде чем он сможет дать рекомендации властям о том, когда следует вводить третью дозу вакцины.

Добавим, что препарат CoronaVac используют для прививок и в Украине.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
КитайВакцинация в Украине и миреКоронавирусдетивакцина Sinovac CoronaVacВакцина от коронавируса