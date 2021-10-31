Чтобы помнить, из какой ямы мы выбрались...
- Здравствуйте, у нас бабушка, 90 лет. Сатурация 80. Два дня в больнице показали и выписали. Помогите
- Мне нужен кислород, маму вчера выписали, у меня есть документы
- Вчера. Её выписали вчера. Почему Вы мне звоните в субботу в обед, а не вчера?
- У меня вчера папа умер. Простите...
- Мы все болеем. Я, двое детей, жена беременная. Нам нужен кислород.
- В больницу. В Киеве есть места.
- Детям 3 и 5, они не справятся...
- Вы можете помочь? Жена в реанимации, тут уровень обслуживания отвратительный.
- Обслуживание - это в гостинице. В больнице лечение. Что там не так?
- Лишний раз ничего не объяснят, не поговорит нормально.
- Врачи зашиваются. Вы не понимаете?
- Да не особо они зашиваются. Ну, раз нет на них управы - мы люди простые, контуженые, с оружием в гости придём.
- Мне сказали, что Вы можете помочь. У папы сатурация 40. Нет мест в реанимации. Скорая приехала, оставила кислород. Помогите найти место.
...Морали не будет. Просто хочу, что б через пару лет Фейсбук напомнил мне, из какой ямы мы выбрались.
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