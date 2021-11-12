Что делать, если не получается сгенерировать COVID-сертификат из-за ошибки: детальное разъяснение

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) объяснили, какие должны быть предприняты шаги в том в случае, если сформировать COVID-сертификат онлайн не удается. Также в ведомстве назвали ряд причин, по которым осуществить это действие невозможно.

Как объяснили в НСЗУ, причины, по которым электронный документ о вакцинации не формируется, носят, как технический характер, так и продиктованы человеческим фактором. В НСЗУ выделили несколько причин, из-за которых у украинцев возникают трудности, а также объяснили, как решить проблему, и какие шаги стоит предпринять в том или ином случае.

В частности, одной из ситуаций, в которой не удается получить электронный документ – ошибка с индивидуальным налоговым номером (ИНН), содержащимся в декларации другого лица.

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В этом случае в национальной службе здоровья рекомендуют отправить обращение в НСЗУ с просьбой деактивировать неправильно указанный ИНН в другой медицинской карточке.

"Необходимо сообщить НСЗУ, что этот ИНН принадлежит именно вам. Для этого приложите к письму копии паспорта и ИНН. Как только ИНН будет удален из другой записи, пациент сможет сгенерировать сертификат", – объяснили специалисты.

При этом они отметили, что соответствующее письмо следует направлять по электронной почте на info@nszu.gov.ua.

В НСЗУ отметили, что COVID-сертификат может не сгенерироваться, если в электронной системе в записи пациента о вакцинации есть ошибка – неправильно указаны личные данные, название или партия вакцины или т.д.

"В этом случае следует обратиться в пункт, в котором пациенту делали прививку. Внести или исправить данные о вакцинации имеет полномочия только врач, который проводил прививку. Другие врачи, сам пациент или НСЗУ не имеют такой технической возможности. Такое ограничение необходимо для защиты самого пациента, ведь если кто-то случайно удалит данные пациента в электронной системе, восстановить их будет невозможно", – предупредили в организации.

Там уточнили, что если вакцинацию проводил семейный врач в амбулатории, нужно обращаться к нему.

"Если вы прививались в пункте массовой вакцинации, в вашем памятке о прививке есть фамилия и место работы врача, который вносил в систему ваши данные – обратитесь туда", – посоветовали в НСЗУ.

При этом необходимо иметь с собой паспорт гражданина и идентификационный код.

Иногда персональные данные пациента могут содержать ошибки. Так происходит, если во время заполнения декларации пациента с семейным доктором в электронную базу были внесены неточные данные. Также, такое может произойти, если пациент изменил фамилию после бракосочетания.

В НСЗУ пояснили, что такую ошибку в регистрационных данных может исправить любой врач, зарегистрированный в электронной системе здравоохранения, как семейный врач, так и узкий специалист.

"Пациенту нужно при ближайшем приеме у врача попросить исправить информацию в персональных данных", – сказано в сообщении.

При этом, как подчеркнули в службе, важно, чтобы врач исправил ошибку в регистрационных данных, а не создавал новую запись, потому что в таком случае произойдет дублирование.

"Служба поддержки медицинской информационной системы, которой пользуется больница, сможет подсказать врачу, как это правильно оформить", – добавили в ведомстве. А также порекомендовали внимательно читать документы при их первоначальном заполнении.

В НСЗУ напомнили, что в Украине применяют несколько вакцин против COVID-19, созданных по разным технологиям.

"Иногда врачи решают прививать пациента разными препаратами. К примеру, когда одна из вакцин закончилась или у человека была аллергическая реакция на первую дозу прививки. В этом случае сертификат может не сгенерироваться, если вакцинацию провели не взаимозаменяемыми препаратами или вакцина, которую укололи человеку еще не одобрена Минздравом Украины официально", – сказали в НСЗУ.

Чтобы не возникло данной проблемы, в организации советуют перед прививкой поинтересоваться совместимостью вводимых вакцин и возможностью сгенерировать потом сертификат, а также следить за изменениями в нормативно-правовых актах, которые касаются одобрения на государственном уровне той или иной вакцины.

При этом, в НСЗУ уточнили, что в настоящее время в Украине признаются следующие комбинации вакцин: первая доза AstraZeneca/CoviShield, Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech, вторая доза Moderna или Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Как сообщил Минздрав, в Украине за сутки 10 ноября против коронавируса было вакцинировано 277 097 человек. В целом в стране уже проведено 20 129 273 прививки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве пояснили, что делать, если не хватает вакцин.