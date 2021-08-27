Будет ли локдаун в Украине: врач назвала важный нюанс

Всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине неизбежен, но жесткий карантин, или локдаун, можно предотвратить. Хотя на сегодня коллективный иммунитет в стране еще не сформирован.

Такое мнение в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL высказала профессор, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии НМАПО имени П. Л. Шупика Алла Волоха. Резкий рост заболеваемости она спрогнозировала в середине или в конце осени.

Как пояснила медик, Украина далека от формирования коллективного иммунитета, поскольку необходимо, чтобы порядка 70% всего населения были иммунными – теми, кто переболел или привился. "Учитывая, что детей не вакцинируют, фактически иммунным должно быть все взрослое население. И даже в таком случае люди все равно могут болеть. Поэтому эта история надолго", – заметила Волоха.

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По ее оценкам, в сложившейся ситуации уже осенью следует ожидать очередной вспышки коронавируса в Украине. Но жестких ограничительных мер в виде прекращения работы общественного транспорта или закрытия торгово-развлекательных центров можно избежать.

Волоха констатировала, что в настоящее время украинцы "расслабились" и часто не выполняют санитарные рекомендации, в частности, не носят защитные маски и не соблюдают социальную дистанцию. Если ситуация не изменится, локдаун станет вынужденной мерой.

"Многое будет зависеть от того, как люди будут себя вести. Сейчас люди совершенно расслабились, поэтому вероятность инфицирования очень большая. Если они будут соблюдать все рекомендации, локдауна можно избежать", – подчеркнула иммунолог.

Как писал OBOZREVATEL, ранее военный врач-эпидемиолог Сергей Кравченко спрогнозировал локдаун в Украине из-за Дельта-штамма коронавируса. Он также заявил, что коллективный иммунитет в стране не сформирован.