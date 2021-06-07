Без вакцинации новые штаммы COVID-19 будут иметь катастрофические последствия – ВОЗ

Число заражений коронавирусом в мире снижается шестую неделю подряд. Однако новые штаммы COVID-19 могут быть опасными, особенно для тех, кто не вакцинировался.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в понедельник, 7 июня. Он уточнил, что при этом число умерших уменьшается пятую неделю подряд.

В частности, по его словам, снижение смертности старшей возрастной группы наблюдается в странах с наибольшим доступом к вакцинам от COVID-19. На сегодня в этих странах ограничения ослабевают, но это нужно делать осторожно в соответствии с циркуляцией вирусов, подчеркнул Гебрейесус.

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"С увеличением глобальной передачи вызывающих озабоченность вариантов, включая вариант "Дельта" (индийский штамм коронавируса, – Ред.) слишком быстрое снятие ограничений может иметь катастрофические последствия для тех, кто не вакцинирован", – добавил Гебрейсус.

Напомним: в мире коронавирусом заразились 174 миллиона человек, из которых 157 миллионов выздоровели, а 3,7 миллиона скончались. На первом месте по распространению болезни по-прежнему находятся США, далее следуют Индия и Бразилия.

За прошедшие сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии (101,2 тыс.), Бразилии (39,6 тыс.) и Колумбии (24 тыс.). В Европе лидером по новым заражениям за сутки стала Россия – 9 163 случая, Британия – 5 341 и Франция – 5 070.

В Украине подтверждено 2 215 052 случая инфицирования, болезнь унесла жизни 51 215 человек, в то же время 2 094 971 гражданин ее поборол. Активными больными сейчас являются почти 70 тыс. человек.

Отметим, ранее в ВОЗ решили маркировать различные штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита.

Теперь уже известные штаммы коронавируса будут иметь следующие названия:

британский B.1.1.7 – "Альфа";

южноафриканский B.1.351 – "Бета";

бразильский P.1 – "Гамма";

индийские B.1.617.2 и B.1.617.1 – "Дельта" и "Каппа" соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые начали тестировать новые лекарства, которые блокируют несколько вариантов коронавируса, включая южноафриканский штамм. Такую способность недавно разработанного препарата diABZI ученые обнаружили во время исследования.