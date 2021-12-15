Бережнов предупредил об угрозе нового всплеска COVID-19 в Украине: расслабляться еще рано

Украина уже прошла пик заболеваемости коронавирусом, однако это не означает, что количество заражений будет стремительно падать. Расслабляться еще рано, украинцы должны позаботиться о вакцинации для себя и родных.

Об этом заявил бывший главный санврач Сергей Бережнов в блиц-интервью OBOZREVATEL. Сделать прививку против COVID-19 он призвал еще до 31 декабря, а в самую новогоднюю ночь оставаться дома.

"Да, есть тенденции к снижению заболеваемости, увеличивается количество переболевших и вакцинированных. То есть иммунная прослойка среди населения растет. Но на Новый год кардинального улучшения в эпидпроцессе не произойдет", – выразил убеждение специалист.

Видео дня

По его словам, вирус останется таким же агрессивным и опасным, особенно для незащищенных категорий граждан. А также тех, кто банально не соблюдает противоэпидемические меры.

"Поэтому так важно успеть сделать хотя бы первую прививку. И обязательно соблюдать правила карантина", – призвал Бережнов.

Он подчеркнул, что в настоящее время наблюдается много легких форм коронавируса, "стертых" или вообще скрытых. Это экс-главный санврач называет самым опасным.

"Потому что мы не знаем, что такие люди больны. Они везде ходят, гуляют, вместе с вами танцуют и заражают вас. В этом смысле дети тоже очень опасны для пожилых людей. Поэтому я бы не советовал встречать Новый год в ночных клубах, ресторанах и т. п. Лучше скромным коллективом или в семье", – объяснил Бережнов.

Полную версию эксклюзивного интервью с бывшим главным санитарным врачом Украины читайте по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы по соответствующим медпоказаниям могут получить бустерную (третью) дозу вакцины против коронавируса. Такую прививку можно делать через 28-90 дней после второй.