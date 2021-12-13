Бережнов: прививаться надо прямо сейчас, на Новый год COVID-19 будет таким же агрессивным. Блицинтервью

Штамм коронавируса Омикрон настораживает слишком большим количеством мутаций, но вакцинация и соблюдение карантинных мер по-прежнему способны защитить от опасной инфекции.

Гражданам, которые уже сделали по две прививки от COVID-19, не следует беспокоиться о бустерной дозе, ведь они и так будут защищены от тяжелой формы заболевания на протяжении года. Новогоднюю ночь, в свою очередь, лучше провести в узком кругу семьи, а не в переполненном ресторане.

Такое мнение в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL высказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов. Далее приводим его прямую речь.

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Пока что обнародованы предварительные исследования и предварительные результаты относительно штамма Омикрон, поэтому делать глобальные выводы рано. Да, это настораживает. Особенно то, что по сравнению с другими штаммами он наиболее изменен.

Необходимо увеличить количество проводимых исследований в этом направлении, чтобы прийти к окончательным выводам. Например, я слышал несколько другие мнение об Омикроне. Действительно, он сильно изменен, но все на так однозначно. Насколько он ускользает от действия иммунной системы, от антител тоже надо изучать.

Что же делать сегодня? Делать то, что уже было сделано. То есть те, кто еще не вакцинировался – на вакцинацию. В любом случае иммунная система будет реагировать и на Омикрон. Это не другой вирус, все-таки он из того же уханьского племени COVID-19.

Населению необходимо помнить, что надо привиться сегодня, сейчас, особенно группам риска. Тем более, что есть предположения, что новый штамм от чего-то ускользает. О дополнительной дозе тоже будем когда-то говорить, но сейчас главное – закрыть это.

И обязательно соблюдать все противоэпидемические правила, то есть носить маску, мыть руки и так далее. Если нет особой необходимости, пытаться избегать скоплений людей. А тем, кто не хочет этого соблюдать, пояснять: "Вы же и меня ставите под угрозу. Несмотря на то, что я дважды привит, вы распространяете вирус".

Вакцинация не дает стопроцентной гарантии. Но не потому, что вакцина плохая. Из одного флакончика мы прививаем 10 человек. С девятью ничего, а десятый заболел. "Вакцина у вас плохая!" Да подождите, может, у человека не срабатывает иммунная система, у него тяжелейшие формы нарушения эндокринных процессов и так далее. Хорошо, что все-таки его иммунная система в какой-то степени подготовилась к встрече с диким вирусом, и человек не попал в реанимацию и остался жив.

Вакцинация – это фактически управляемое заражение, только заражение не диким вирусом, а фрагментами или убитым вирусом.

Причем, производители вакцин от коронавируса старались сделать их менее реактогенными, то есть такими, которые вызывают меньше реакций, например, длительная высокая температура, ломота в теле и так далее. Чем более реактогенна вакцина, тем более она иммуногенна. Сложно? То есть, чем большую реакцию она вызывает, тем более сильный иммунитет она обеспечивает.

Эти показатели в вакцинах от COVID-19 сведены к минимуму, поэтому и дозы уменьшены. И именно поэтому вакцинация проводится в два этапа, двумя дозами.

После вакцинации иммунитет начинает срабатывать, но со временем он угасает. Его надо как-то стимулировать, чтобы он оставался на серьезном уровне, чтобы когда человек встретится с диким вирусом, он смог себя защитить. Практика повторяющихся, или бустерных, прививок широко распространена, в том числе детских прививок.

Но что касается применения бустерной дозы вакцины от коронавируса в Украине, я поясню принцип на бытовом уровне. У нас есть какое-то ограниченное количество хлеба и есть население, которое хочет кушать. Мы дали по 100 граммов хлеба, а потом говорим: давайте кому-то дадим еще по 50 граммов. При этом некоторые еще не получили свои 100 граммов.

Правильно ли это будет? Да, некоторые не хотят этого "хлеба", вакцинироваться, но надо убеждать. Я считаю, что чиновники, которые отвечают за организацию этого процесса, поступают правильно. Необходимо охватить вакцинацией как можно больше людей, чтобы защитить их.

Но мы не ставим вопрос так, что те, кто не получил бустерную дозу, недостаточно защищены. Получившие две дозы вакцины, не голые. Они уже защищены. Да, они могут заболеть, но не тяжело.

На год этой защиты достаточно. Это не та тема, вокруг которой следует создавать ажиотаж. Самое главное – получить две дозы.

Пик заболеваемости пройден, но она не будет быстро идти на спад. Расслабляться еще рано. Да, есть тенденции к снижению заболеваемости, увеличивается количество переболевших и вакцинированных. То есть иммунная прослойка среди населения растет.

Но на Новый год кардинального улучшения в эпидпроцессе не произойдет. Он будет таким же агрессивным, таким же опасным, особенно для незащищенных и несоблюдающих карантинные правила.

Поэтому так важно успеть привиться хотя бы один раз. Если постараться, до Нового года можно успеть прививаться и два раза. И обязательно соблюдать правила разобщения.

Сейчас будет много легких форм коронавируса, стертых или вообще скрытых, и это самое опасное. Я как врач, который оценивает эпидемический процесс, настороженно отношусь именно к этой категории больных. Потому что мы не знаем, что они больны. Они везде ходят, гуляют, вместе с вами танцуют и заражают вас. В этом смысле дети тоже очень опасны для стариков.

Поэтому я бы не советовал встречать Новый год в ночных клубах, ресторанах и так далее. Лучше скромным коллективом или в семье.