Главврач киевской больницы: вакцинированные легко переносят COVID-19, но 96-97% пациентов – непривитые

В Киевской клинической больнице №4 порядка 96-97% пациентов с коронавирусом не были привиты. Украинцы, которые выступают против вакцинации, играют с жизнями и здоровьем людей.

Жесткие карантинные ограничения в нашей стране было нужно вводить гораздо раньше. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала директор (главный врач) этого лечебного учреждения Татьяна Мостепан.

По ее словам, 3-4% вакцинированных – "это та редкая группа, которая с какими-то осложнениями, из группы риска". Врач отметила, что "в основном все вакцинированные пациенты находятся на амбулаторном лечении, они не требуют госпитализации".

"Как правило, дальше средней тяжести не идет. В основном заболевание протекает в легкой форме. У них нет агрессивных изменений в легких, тяжелого молниеносного течения", – добавила Мостепан.

Говоря о высоких показателях смертности, которые фиксируются в последнее время по всей стране, она подчеркнула, что даже столичные больницы не всегда могут спасти тяжелого больного коронавирусом, хотя они и обеспечены всем необходимым для борьбы с болезнью и имеют квалифицированных специалистов.

Мостепан предположила, что в регионах, в небольших населенных пунктах и селах ситуация наверняка еще хуже. "Часто больных коронавирусом там не просто не лечат – их даже не диагностируют. Там тоже умирают, но в статистику они не попадают. И несмотря на это, все равно наша статистика бьет рекорды", – констатировала она.

В этом контексте медик подчеркнула, что для жителей небольших населенных пунктов, где медицинское обслуживание находится на недостаточно высоком уровне, необходимость в вакцинации еще большая, чем для жителей крупных городов.

"На сегодняшний день самый действенный способ защитить людей, которые живут где-то далеко – это вакцинация. Во-первых, это бесплатно. Не будем говорить, сколько стоит полечиться, если человек занимается самолечением. Во-вторых, это дает шанс на выживание и на то, что человек останется здоровым. Только так мы спасемся", – подчеркнула главврач.

Она заявила, что "слушает с ужасом" заявления антивакцинаторов: "Огромнейшая ответственность лежит на людях, которые агитируют не вакцинироваться. Я слушаю такое с ужасом. Мы разводим демагогию, а при этом люди умирают. Мне кажется, это самое жестокое во всей этой истории. Это не просто какая-то политическая история. Это игра с жизнью и здоровьем людей".

Она также пояснила, почему вакцинация необходима и молодым людям, которые "уверены в себе и думают, что они перенесут заболевание нормально". Дело в том, что, во-первых, коронавирус существенно "помолодел", во-вторых, заразившись, они могут стать источником инфекции для своих родных и всего своего окружения.

"Молодые, уверенные в себе люди думают, что они перенесут заболевание нормально. Если бы у них была язва, это их личный вопрос, их личное дело, которое ни на кого не влияет. Но человек, который заражается, становится источником заражения для других людей, которые с ним контактируют. В первую очередь, для всех его близких, бабушек, дедушек, родителей и так далее", – сказала Мостепан.

"Это ответственность хотя бы перед своими близкими и родными. Он не сможет заразиться и при этом не заразить их. Это неконтролируемый процесс. В реанимациях мы видим уже и молодой возраст", – добавила она.

По мнению врача, жесткие карантинные меры в Украине следовало бы принять раньше. "Может быть, тогда бы больше людей выжило. А сейчас необходимо всех вакцинировать, чтобы сформировать коллективный иммунитет, сохранить население", – подытожила она.

Как писал OBOZREVATEL, с 8 ноября в Украине отстраняют от работы учителей, которые не сделали прививку от коронавируса. Экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк заявил, что на текущей неделе Украина может выйти на плато по показателю заболеваемости коронавирусом.