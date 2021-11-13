Антибиотики не помогут: медик назвал два допустимых препарата при COVID-19

Применение антибиотиков в качестве самолечения коронавируса может стать причиной осложнений. При повышенной температуре допустимы только два препарата, которые продают без рецепта.

Но даже в таком случае больному необходимо быть на связи со своим семейным врачом. Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев.

"Антибиотики в случае с COVID-19 не работают, потому что это вирусная инфекция. Они действуют только на бактерии. Это видимость лечения", – подчеркнул медик.

Он добавил, что подобное самолечение может стать причиной осложнений, поскольку эти препараты имеют побочные эффекты.

Вместе с тем Крамарев заметил, что вполне допустимо применение двух безрецептурных препаратов – ибупрофена и парацетамола, – когда необходимо сбить температуру, но только при условии, что отсутствуют настораживающие симптомы дыхательной недостаточности, например, одышка или теснение в груди.

Медик также подчеркнул, что в случае самостоятельного применения даже этих препаратов, когда течение коронавирусной болезни легкое, необходимо быть на связи с семейным врачом.

Крамарев напомнил, что в настоящее время в мире отсутствует специфическое лекарство от коронавируса. "Поэтому о каком самолечении вообще может идти речь?" – спросил он.

Как писал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что антибиотики не назначают для лечения коронавируса. Несмотря на то, что продажи этих препаратов резко возросли, они совершенно бесполезны при COVID-19, подчеркнул он.