Ляшко объяснил, чем грозит использование антибиотиков без назначения и стоит ли их применять при COVID-19

В Украине на фоне эпидемии коронавируса снова существенно выросли темпы продаж и использования антибактериальных препаратов. Люди покупают их без назначения врача, не понимая, что они не лечат COVID-19 и недейственны в его профилактике.

А при бездумном приеме такие медикаменты способны и навредить. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге Минздрава, который транслировался онлайн в Facebook.

"Антибактериальные препараты не активны в отношении вирусов, в том числе коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому COVID-19, как и любая другая вирусная инфекция, не является прямым показанием для назначения антибиотиков", – подчеркнул он.

Видео дня

По словам министра, назначение антибактериальной терапии для пациентов с коронавирусом может быть оправдано только в случае бактериальной инфекции. А установление ее признаков является исключительно прерогативой врача.

"Не занимайтесь самолечением. Не употребляйте антибиотики для профилактики" – призвал Ляшко.

На брифинге он пояснил, что устойчивость к антимикробным препаратам стала одной из самых серьезных угроз для здравоохранения, а также вызовом для трансплантологии.

Ежегодно в мире около 700 тысяч человек умирают от инфицирования устойчивыми к антибиотикам бактериями. Но в случае потери контроля над назначением и лечением ими, говорит глава Минздрава, эта цифра может достичь 10 миллионов смертей ежегодно уже через 30 лет.

"И это не картина из фильма ужасов. Это возможно наступление постантибиотиковой эры. Время, когда антибиотики перестанут работать и любая болезнь, которая сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной", – отметил Ляшко.

Как сообщал OBOZREVATEL, при коронавирусе у больных может в течение нескольких дней держаться высокая температура, которую невозможно сбить стероидными противовоспалительными жаропонижающими средствами. В таком случае, говорят медики, нужно срочно обращаться к врачу.