Академик об угрозе Дельтакрона: может быть более опасным, но нужно подождать, чтобы дать оценку

Мирослав Семенюк
Covid
1 минута
842
Впервые Дельтакрон обнаружили на Кипре

Гибрид штаммов COVID-19 Дельта и Омикрон, который называют Дельтакроном, может быть опаснее своих предшественников. А мутации коронавируса будут продолжаться до тех пор, пока большинство людей не сделает прививки.

Об этом рассказал в интервью OBOZREVATEL глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко. По его словам, об опасности Дельтакрона говорить рано, так как мы еще очень мало о нем знаем.

"На Кипре сделали его структуру, но я не думаю, что там есть специалисты высокого уровня, которые могут оценить это значение. Плюс прошло еще мало времени. ВОЗ так и сказала: нужно подождать, чтобы делать оценку этого варианта", – отметил специалист.

Видео дня

Он также считает, что микс в организме одного человека вирусов гриппа и COVID-19 может быть крайне угрожающим, особенно для непривитых граждан.

"Его даже называют Florona. Это не будет какой-то новый вирус, а сочетание в одном человеке, который заболеет двумя вирусами. Это опасно, потому что наша иммунная система, хоть она и мощная, хоть она и умеет различать разные вирусы и будет бороться с ними, но когда на нее идет дополнительная нагрузка, она может не выдержать", – предупредил Комисаренко.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что штамм Дельтакрон мог появиться в лаборатории из-за ошибки. Он может быть лишь результатом загрязнения образца.

Впервые Дельтакрон обнаружили на Кипре. Этот вариант имеет генетическую основу как у Дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такой же, как у Омикрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что в связи с беспрецедентной скоростью передачи штамма коронавируса Омикрон инфицируются им практически все, однако вакцинированные люди окажутся в лучшем положении, так как смогут перенести его легче.

Обращение коллектива OBOZREVATEL
disclaimer_icon

Материалы на этом сайте предназначены для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты "MedOboz", гарантируют, что весь контент который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель в максимально качественном информировании пациентов о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний для их своевременного обращения на очную консультацию к врачу.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКоронавирусCOVID-19Дельта штаммШтамм Омикрон