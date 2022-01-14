Академик об угрозе Дельтакрона: может быть более опасным, но нужно подождать, чтобы дать оценку

Гибрид штаммов COVID-19 Дельта и Омикрон, который называют Дельтакроном, может быть опаснее своих предшественников. А мутации коронавируса будут продолжаться до тех пор, пока большинство людей не сделает прививки.

Об этом рассказал в интервью OBOZREVATEL глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете национальной безопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко. По его словам, об опасности Дельтакрона говорить рано, так как мы еще очень мало о нем знаем.

"На Кипре сделали его структуру, но я не думаю, что там есть специалисты высокого уровня, которые могут оценить это значение. Плюс прошло еще мало времени. ВОЗ так и сказала: нужно подождать, чтобы делать оценку этого варианта", – отметил специалист.

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Он также считает, что микс в организме одного человека вирусов гриппа и COVID-19 может быть крайне угрожающим, особенно для непривитых граждан.

"Его даже называют Florona. Это не будет какой-то новый вирус, а сочетание в одном человеке, который заболеет двумя вирусами. Это опасно, потому что наша иммунная система, хоть она и мощная, хоть она и умеет различать разные вирусы и будет бороться с ними, но когда на нее идет дополнительная нагрузка, она может не выдержать", – предупредил Комисаренко.

Напомним, ранее в ВОЗ заявили, что штамм Дельтакрон мог появиться в лаборатории из-за ошибки. Он может быть лишь результатом загрязнения образца.

Впервые Дельтакрон обнаружили на Кипре. Этот вариант имеет генетическую основу как у Дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такой же, как у Омикрона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что в связи с беспрецедентной скоростью передачи штамма коронавируса Омикрон инфицируются им практически все, однако вакцинированные люди окажутся в лучшем положении, так как смогут перенести его легче.