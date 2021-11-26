Зеленский признал, что в статистике COVID-19 могут быть ошибки, и указал на главные проблемы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в официальной статистике коронавируса в Украине могут быть ошибки. Однако показатели вакцинации сегодня хорошие, чем он лично очень доволен.

Об этом глава государства рассказал в комментарии корреспонденту OBOZREVATEL на пресс-марафоне "30 вопросов к президенту", проходящем 26 октября в Киеве. В частности, Зеленский отметил, что каждое утро получает информацию о коронавирусе в стране и очень недоволен статистикой смертности.

"Я доволен статистикой, что у нас 200-300 тыс. вакцин ежедневно. Это хорошая новость. Я не доволен количеством смертей... Люди обращаются в последний момент, они не умирают на улицах, как это было в некоторых государствах. Также у нас большое количество людей, которые болеют другими болезнями, и на момент смертей идет проверка и говорят, что у них, кроме их болезни, был ковид", – отметил глава государства.

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"Сейчас статистика лучше, мы видим спад заболеваемости, я думаю, это связано с вакцинацией, а также с тем, что к нам волна Дельта пришла позже, чем в Европу", – добавил Зеленский.

Согласно статистике Минздрава, следующая волна может быть весной, напомнил президент.

"Доверяю ли я этим цифрам? Смотрите: есть Ляшко (министр здравоохранения Виктор Ляшко - ред.), я считаю, что он хороший министр. Я доверяю ему. Думаю, что могут, наверное, быть ошибки в статистике. Поскольку врачи есть врачи, они хорошие люди и я им благодарен за их работу, но есть случаи, когда они ошибаются", – считает президент.

Также он отметил, что есть главные врачи, которым выделяют деньги на кислород, но они его не покупают.

"Когда мы видим вызовы и информацию с доказательствами или без, мы пытаемся отправить сразу комиссию с проверкой", – сообщил президент, добавив, что каждый день общается по телефону с главой Минздрава по вопросам коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября на пресс-марафоне президент Украины Владимир Зеленский общается с журналистами по ряду общественно важных и актуальных для страны тем. Наше издание ведет текстовую трансляцию.