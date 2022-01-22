Закрытые города и тотальная слежка: украинка рассказала, как Китай борется с COVID-19 в преддверии Олимпиады

Пока некоторые украинцы негодуют из-за введения ограничений для невакцинированных, Китай на фоне локальных вспышек COVID-19 закрывает на карантин районы и целые города. А в преддверии Олимпийских игр власти провозгласили политику "нулевой толерантности" к коронавирусу.

Украинка Яна, которая живет в КНР, рассказала OBOZREVATEL, что население Поднебесной подвергается тотальной слежке, вынуждено регулярно сдавать тесты на COVID-19 и отказываться от путешествий в другие страны. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Яна живет в Нинбо на северо-востоке страны. По ее словам, сейчас в городе нет ни одного случая COVID-19 благодаря строгим мерам безопасности, которые внедрили власти.

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"У каждого есть система контроля "Код здоровья" – это QR-код с внесенными паспортными данными, который жители предъявляют на входе в общественные места. Он может быть трех цветов – зеленый, желтый и красный. Зеленый – здоров, желтый – могли быть контакты с зараженным человеком, красный – пользователь болен. При двух последних человека никуда не пускают, так как есть возможность заражения", – рассказала она.

При этом есть еще одна программа, которая показывает все перемещения пользователя за последние 14 дней. В ней отображается буквально все – поездки в транспорте, походы в супермаркеты и торговые центры, выезды за пределы провинции. И если у человека обнаруживают коронавирус, то с помощью приложения власть выявляет всех лиц, которые контактировали с зараженным. О каждом инфицированном также можно узнать в открытом доступе. Пишут имя и фамилию, возраст, весь его путь в последнее время: от вагонов метро до магазинов.

В качестве примера эффективности этой системы Яна вспоминает случай, когда китайские власти на двое суток закрыли Диснейленд с 34 тысячами посетителей, так как у побывавшей там женщины обнаружили коронавирус.

"Люди, которые тогда ездили в парк, были вынуждены сидеть на карантине. Все из-за того, что там была женщина с COVID-19. Правительство с помощью кода отследило, куда она ходила и с кем общалась. И всех контактных лиц посадили на самоизоляцию", – напомнила девушка.

Этот случай произошел в ноябре, а с тех пор противоэпидемические меры только усилились. Яна рассказывает, что в ее городе есть крупный порт, где в начале января зафиксировали один случай COVID-19. Власти отреагировали молниеносно: перекрыли движение в ту часть города, закрыли порт, выставили полицию на въездах и начали тестировать население.

"При этом тестирование проводится в три этапа: в первый раз проверяют максимальное количество людей, чтобы выявить больных, на второй день делают повторный скрининг и в третий раз – контрольное тестирование. Я ездила по работе в Бейрут, полиция об этом узнала через приложение, и после этого мне позвонили и сказали срочно сдать тест. К счастью, мой результат был отрицательным, поэтому дома я пробыла всего несколько дней", – рассказала девушка.

Но люди, которые контактировали с зараженным, должны были отсидеть двухнедельный карантин в специальной гостинице. Финансовые потери из-за простоя порта мало беспокоят властей, для них главное ограничить распространение вируса, констатирует украинка.

В начале января западные СМИ написали, что китайское правительство ввело суровый локдаун в многомиллионном городе Юйчжоу из-за трех случаев COVID-19. В городе запретили передвижение общественного и частного транспорта, людям нельзя было покидать дома, а развлекательные заведения и магазины закрылись. Яна отмечает, что для украинцев это может звучать фантастически, но для китайцев подобный образ жизни стал нормой.

"Например, в одном из домов моего района нашли зараженного. Полицейские опечатали здание, обвешали его лентами – все, это опасная территория. Всем жителям нельзя покидать квартиры, продукты приносят под дверь. У каждого есть приложение, через которое можно смотреть, где и в каком районе фиксируются вспышки. Да, ты можешь туда поехать, но обратно выехать уже не получится. И аналогичные правила действуют не только по отношению к районам, но и целым городам", – отметила она.

На сегодняшний день в Китае полностью вакцинировались около 1,3 млрд человек. В стране уже можно сделать бустер, а недавно разрешили прививать детей от трех лет. Яна говорит, что большинство ее знакомых сделали укол – но не из-за принуждения со стороны властей, а по собственному желанию. Китайцы более осознанно относятся к борьбе с пандемией. В метро и магазинах все носят маски, а в адрес тех, кто отказывается прививаться, проявляют непонимание.

"Но по факту вакцинация не дает никаких дополнительных прав, как это происходит в Украине. Все равно нужно регулярно сдавать тесты. Например, у моей подруги родственник лежит в больнице. И чтобы попасть к нему, ей приходится каждый раз делать тест. По сути, если вышел из больницы, то анализ перестает действовать".

Украинка подчеркивает: население очень боится вируса, поэтому строгие карантинные ограничения воспринимают как норму. Доходит даже до абсурда: в городе Сиань больница отказалась принимать женщину на 8 месяце беременности из-за того, что ее тест на COVID-19 был "просрочен" на четыре часа.

"Сейчас никуда нельзя поехать без теста. Эта женщина его не сделала. Значит, врачи не могут ее пропустить, такие правила. Для властей главное здоровье всего общества, а не жизнь одного человека", – пояснила девушка.

Для украинцев такие меры кажутся излишне жесткими, говорит Яна. Но именно они позволяют Китаю оставаться самой безопасной страной в плане распространения коронавируса в мире. И в этом есть заслуга не только властей, но и самих граждан, которые осознанно и ответственно относятся к карантинным правилам. "Правительство можно понять, потому что население страны настолько большое, что в случае масштабной вспышки система здравоохранения просто не справится", – говорит Яна. А дополнительные тесты и карантин хоть и причиняют неудобства, зато дают возможность спасть спокойно.