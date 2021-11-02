Торговля и использование поддельных COVID-сертификатов грозит реальным тюремным сроком, – адвокат

Уголовное наказание за подделку COVID-сертификатов может предусматривать тюремное заключение. Доказать вину того или иного медицинского работника или гражданина, заказавшего такую "услугу", достаточно просто.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал адвокат в сфере медицинского права Максим Барышников. "Могут быть и реальные сроки наказания с лишением свободы. Все зависит от того, на каких конкретных статьях будет базироваться обвинение, какая конкретная доказательная база будет и какими будут последствия", – уточнил он.

"Доказательство совершения преступления не является сложным. Случаи подделки тех или иных видов медицинской документации или неправомерного вмешательства в деятельность автоматизированных систем, баз данных и т.д. – как правило, это так называемые фактические дела, поскольку о них нам становится известно по факту использования тех или иных документов или появления в базах данных сведений, которые не должны там появиться", – пояснил адвокат.

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"Доказывать это довольно несложно, поскольку мы имеем на руках оригинал поддельного документа или факт внесения в базу данных с целью получения сертификата того или иного человека", – добавил он.

Барышников пояснил, что любой вход в базу данных и внесение определенной информации требует верификации, а значит, личность виновника можно быстро установить.

"Когда это будет обнаружено, пойдут по всему перечню причастных лиц, дойдут и до вас. А когда дойдут до вас, будет очень сложно доказать, что вы ни о чем не знали и никакого отношения к этому не имели", – предупредил адвокат.

По его словам, в Уголовном кодексе есть две статьи, посвященные подделке документов – бумажных и связанных с вмешательством в базы данных. Он добавил, что в большинстве случаев по делам о фейковых COVID-сертификатах будут проходить группы лиц, а следовательно, наказание за преступление будет более жестким.

"Это почти всегда группа лиц по предварительному сговору. Таким образом, ответственность будет существенная. Наверное, штрафом это закончится далеко не всегда", – предупредил адвокат.

Он спрогнозировал: по меньшей мере первые дела о поддельных COVID-сертификатах будут показательны, а наказание виновных будет "на всю катушку".

"Государство и правоохранительные органы заинтересованы в том, чтобы остановить тот вал случаев, о которых нам становится известно через СМИ", – сказал Барышников.

"Поэтому не советую никому к этому прибегать, ни медицинским сотрудникам, ни тем, кто пытается избежать проведения соответствующих медицинских процедур путем приобретения платно или безвозмездно тех или иных документов", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, по данным главы Национальной полиции Украины на сегодняшний день возбуждено около 900 уголовных дел. Более 70 медицинских работников могут быть приговорены к заключению сроком на 5 лет за подделку COVID-сертификатов.