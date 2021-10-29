За два дня потерял маму и бабушку: на Тернопольщине COVID- 19 "выкосил" половину семьи

Житель села Гусятин (Тернопольская область) Юрий Доробало рассказал, что за два дня от коронавируса умерла половина его семьи. 26 октября COVID-19 унес жизнь его матери, а на следующий день – бабушки.

Об этом пишет издание "Тернополяны". По его словам, маме стало плохо еще 19 октября, женщина рассказала, что ей тяжело дышать, немеет язык и есть нарушение речи.

"Я вызвал скорую, сказал, что болел коронавирусом, а врачи на скорой говорят, что скорее всего у мамы инсульт, хотя сатурация была всего 52", – рассказал Юрий.

По его словам, сначала женщину госпитализировали в одну больницу, однако там медики не смогли подтвердить COVID-19, впоследствии ее доставили в другое медицинское учреждение, где и диагностировали инфекцию. Там ее уже госпитализировали в реанимацию с 90% поражений легких и подключили к аппарату ИВЛ.

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Там она находилась 6 дней и умерла во вторник 26 октября около 13 часов.

"Перед смертью она потеряла сознание, потом пришла к себе, далее врач сказала, что у мамы были галлюцинации", – сообщил Доробало.

22 октября, по словам мужчины, стало плохо его бабушке – сначала она перестала есть, а затем у нее поднялась температура до 38,5 градусов.

"Я вижу, что бабушка уже много спит, силы нет, я спрашивал болит ли что-то, она говорила, что нет, но есть не хотела, только просила воды. Я в пятницу думаю померяю ей температуру – только на секунду поставил термометр, а у нее 38,5", – отметил Юрий, добавив, что женщина уже восемь лет не видела и практически не ходила.

Медики заявили, что могут госпитализировать ее при условии, что он ляжет с ней в COVID-отделение. Однако Юрий объяснил, что у него мать в реанимации и ему нужно ухаживать и за ней. Тогда врачи сказали писать отказ от госпитализации и объяснили, что не могут сделать быстрый тест на коронавирус, поскольку его у них нет.

Состояние женщины постоянно ухудшалось и 26 октября она скончалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова спасают женщину из Павлограда, которая попала в COVID-реанимацию с тяжелой пневмонией. Кроме того, она имеет онкологическое заболевание – лимфома.