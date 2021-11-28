Выявлен новый штамм COVID-19: ученая объяснила, для кого он опасен

Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в Великобритании, вряд ли будет опаснее Дельта-штамма. Он не будет представлять угрозу для людей с полноценным иммунитетом.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко. "Сугубо теоретически он не будет более агрессивным, чем Дельта-штамм, потому что он селекционировался на иммунодефицитном человеке", – заметила она, имея в виду, что штамм был обнаружен у пациента, больного СПИДом.

По ее словам, люди с иммунодефицитом специфически реагируют на любой вирус, а не только на COVID-19 , поэтому для оценки уровня опасности новых штаммов их случаи заболевания не следует учитывать.

"Это касается любого вируса, а не только коронавируса. Например, грипп. Он не склонен к длительной циркуляции в организме, но у иммунодефицитных детей он может выделяться из организма в течение двух недель, хотя у человека с полноценным иммунитетом этот период составляет пять дней в лучшем случае", – рассказала медик.

Она пояснила, что тематические исследования были проведены в Японии.

Таким образом, "для людей с полноценным иммунитетом этот новый штамм коронавируса не будет представлять угрозы. Это сугубо теоретически. А практически нужно брать вирус и изучать", – добавила Мироненко.

Как писал OBOZREVATEL, в Великобритании выявлен новый вариант коронавируса, получивший название B.1.1.529. Мутация возникла в организме пациента, больного СПИДом, который страдал коронавирусом в течение длительного времени.