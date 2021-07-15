Высший суд Испании признал неконституционным введение локдауна из-за COVID-19

Верховный суд Испании постановил, что строгий карантин в стране при пандемии коронавируса в 2020 году был неконституционным. Теперь граждане, которые были оштрафованы за нарушение правил изоляции, могут обжаловать это и вернуть деньги.

При этом в суде заявили, что не будут принимать иски от людей и предприятий, которые хотят жаловаться на правительство, поскольку потеряли средства из-за блокировки работы учреждений и заведений. Об этом пишет ВВС.

Отмечается, что чрезвычайное положение из-за волны заражений COVID-19 в Испании ввели в прошлом году 14 марта. Тогда в стране фиксировали рост случаев коронавируса и смертей из-за него, больницы быстро переполнялись.

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В соответствии с правилами чрезвычайного положения, почти всем жителям страны было приказано оставаться дома, им позволяли выезжать только по важным причинам. Все предприятия, кроме основных, были закрыты.

Законы действовали до июня 2020 года, хотя некоторые ограничения были восстановлены позже в том же году, когда Испания столкнулась со второй волной COVID-19.

Все же Конституционный суд страны незначительным большинством (шесть против пяти) проголосовал за то, чтобы признать чрезвычайное положение недостаточным для конституционной поддержки ограничений. Поскольку "правила были эквивалентны подавлению основных прав", заявили в ведомстве.

В суде решили: для того, чтобы юридически ограничить свободы людей в той мере, в какой это сделали в прошлом году, правительству нужно было объявить "состояние тревоги", а не чрезвычайное положение.

Первое может быть введено в действие до его обсуждения в парламенте. Это позволило бы правительству быстро применять новые правила.

Решение испанского КС было принято в ответ на иск, поданный крайне правой политической партией страны Vox.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 9 мая 2021 года в Испании отменили режим чрезвычайной ситуации из-за COVID-19, который действовал более полугода. Чтобы отметить такое событие, граждане по стране устроили массовые вечеринки.