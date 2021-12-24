Вы сейчас убиваете людей! Комаровский поспорил с медэкспертом из-за вакцинации в прямом эфире. Видео

Медицинский эксперт Валентина Маркевич устроила перепалку с украинским врачом и телеведущим Евгением Комаровским из-за вакцинации от коронавируса. Она уверяла, что вакцина против COVID-19 якобы является экспериментальной и высказывала позицию о том, что после процедуры у пациента может начаться нарушения свертываемости крови, инфаркт или миокардит.

Спор между экспертами возник в прямом эфире программы "Народ против с Наташей Влащенко" в четверг, 23 декабря, на канале "Украина 24". Комаровский уверял, что коронавирус и любой его штамм – смертельно опасное заболевание, особенно для пожилых людей. По мнению врача, единственное спасение от него – вакцинация (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Вакцинировать группы риска нужно обязательно. Более того, надо сделать бустер (третья доза вакцины. – Ред.) свободным. Сделайте, чтобы каждый, у кого прошло три месяца после АстраЗенеки или полгода после мРНК-вакцины, имел доступ к бустеру", – сказал врач.

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В ответ на это Маркевич заявила, что все вакцины, которые есть в мире на сегодняшний день, якобы являются экспериментальными и находятся на третьей фазе испытаний до 2023 года. По ее мнению, пациентам должны выдавать информационный документ "на 11 листов, как в Германии", где должны описываться алгоритмы, куда обращаться, и побочные эффекты.

Она обвинила Комаровского в том, что он призывает людей вакцинироваться. По ее мнению, человек должен сам прийти к такому решению.

"Вы в своем видеообращении, зная, что мы имеем 10% официально зафиксированных осложнений после вакцинации... Как в Германии описано, могут быть невриты, инфаркты, миокардиты, тромбозы, нарушения свертываемости крови и так далее. Все это четко перечислено, люди понимают симптоматику. Вы выходите на телеканал и официально заявляете: вы не переживете, вы умрете, срочно бегите вакцинироваться. Куда? В торговый центр. Мы так до туалетов дойдем", – сказала Маркевич.

Она добавила, что существуют препараты, которые "капают и за пять дней проходит". Со своей стороны Комаровский привел статистику, согласно которой за прошедшие сутки в Британии коронавирусом заболели сто тысяч человек, а погибли 140 человек. В то же время в Украине заболели 6 тысяч человек, а умерли 345. Также он сказал, что препарат "Ремдесивир", о котором говорила Маркевич, имеет "ничтожную эффективность".

"Понимаете, о чем это говорит? Потому что в Украине привито не 70%, а 20%", – сказал он. Доктор добавил, что своими заявлениями Маркевич ставит под угрозу жизни людей.

"Куча людей, которая вас сейчас послушается, не привьется и поставит свою жизнь реально под угрозу. Вы сейчас убиваете людей реально! Вы убиваете людей!" – сказал он.

Со своей стороны шеф-редактор OBOZREVATEL Орест Сохар, который также был гостем программы, присоединился к дискуссии и заявил, что выступать с антивакцинаторскими призывами в разгар пандемии коронавируса – это социальное преступление.

Он рассказал, что благодаря вакцинации, его 82-летняя мама перенесла COVID-19 в бессимптомной форме. "Отец 86 лет выписался из реанимации, был вакцинирован и выжил. Мама 82 лет перенесла коронавирус в бессимптомной форме. Капали, чтобы не было тромбозов. Благодаря вакцине, без вариантов", – сказал Сохар.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский предложил выделять по 5 тысяч гривен на каждого вакцинированного и привлекать к популяризации прививки от коронавируса деятелей искусства и шоу-бизнеса. Он считает, что таким образом можно будет ускорить темпы вакцинации в Украине.