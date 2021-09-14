Введут ли в Украине обязательную вакцинацию от COVID-19: появилось разъяснение

Вакцинация против коронавируса в Украине добровольная, обязательной ее делать не планируют. В то же время специалисты только призывают украинцев к прививкам, ведь чем больше граждан иммунизируются, тем меньше будет необходимость в карантине.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль, выступая на пресс-конференции во вторник, 14 сентября. Мероприятие транслировалось на канале Кабмина в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Если все подойдут к этому процессу ответственно, если все вакцинируются – локдаун не нужен. Ведь он повлияет на экономику, а мы вот только набрали хороший темп роста и не хотим его потерять", – пояснил премьер-министр.

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Он добавил, что чиновники не собираются вводить обязательную вакцинацию, потому что это в Украине запрещено. Вместо этого будут мотивировать украинцев, чтобы они иммунизировались. Особенно это касается педагогов.

"Мы не можем ввести обязательную вакцинацию для каждого человека, но можем обязать вакцинироваться коллектив учебного заведения", – добавил Шмыгаль.

Отметим: на этой пресс-конференции премьер подчеркнул, что со следующего года в Украине могут начать ревакцинацию против коронавируса.

Также рассказал, будут ли требовать у украинцев предъявления паспортов вакцинации во время поездок в общественном транспорте.

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