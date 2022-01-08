Украину ждет мощная COVID-вспышка из-за Омикрона: врач озвучил роль детей и сказал, что делать

Украину ожидает мощная вспышка заболеваемости штаммом коронавируса Омикрон. Очное обучение детей в школах "простимулирует" эту вспышку.

В нашей стране нужно проводить специфическое тестирование на Омикрон. Такое мнение в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL высказал врач-иммунолог Борис Донской.

"То, что Омикрон придет и начнется вспышка – это очевидно. Когда это произойдет – через неделю, через две, через три? Трудно сказать. Но дети в школах простимулируют эту вспышку", – предупредил он.

Говоря о путях ухода от наихудшего сценария, медик заметил, что необходимо действовать на опережение. В частности, проводить специфическое тестирование на штамм Омикрон, чтобы не пропустить начало новой вспышки заболеваемости.

В этом контексте Донской рассказал, что в Украине есть такие тесты, но они достаточно дороги и потому не нашли широкого применения. Однако, по мнению медика, опосредованным показателем приближающейся вспышки может быть ситуация с заболеваемостью Омикроном в соседних европейских государствах, в частности, в Польше и Венгрии.

"Как только там начнется вспышка, значит, вскоре может быть и у нас", – сказал он.

Отвечая на вопрос, стоит ли в Украине уже сейчас переводить школы на онлайн-обучение, Донской отметил, что "это сложный вопрос". Потому что, с одной стороны, есть ожидание следующей вспышки, а с другой – в целом приемлема текущая ситуация с заболеваемостью.

"Поэтому желательно было бы работать на опережение. Это так же, как с потоком больных. Когда есть вспышка, мы начинаем отправлять школу на дистанционку. Хотя это уже слишком поздно", – сказал медик.

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