Украину ждет мощная COVID-вспышка из-за Омикрона: врач озвучил роль детей и сказал, что делать
Украину ожидает мощная вспышка заболеваемости штаммом коронавируса Омикрон. Очное обучение детей в школах "простимулирует" эту вспышку.
В нашей стране нужно проводить специфическое тестирование на Омикрон. Такое мнение в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL высказал врач-иммунолог Борис Донской.
"То, что Омикрон придет и начнется вспышка – это очевидно. Когда это произойдет – через неделю, через две, через три? Трудно сказать. Но дети в школах простимулируют эту вспышку", – предупредил он.
Говоря о путях ухода от наихудшего сценария, медик заметил, что необходимо действовать на опережение. В частности, проводить специфическое тестирование на штамм Омикрон, чтобы не пропустить начало новой вспышки заболеваемости.
В этом контексте Донской рассказал, что в Украине есть такие тесты, но они достаточно дороги и потому не нашли широкого применения. Однако, по мнению медика, опосредованным показателем приближающейся вспышки может быть ситуация с заболеваемостью Омикроном в соседних европейских государствах, в частности, в Польше и Венгрии.
"Как только там начнется вспышка, значит, вскоре может быть и у нас", – сказал он.
Отвечая на вопрос, стоит ли в Украине уже сейчас переводить школы на онлайн-обучение, Донской отметил, что "это сложный вопрос". Потому что, с одной стороны, есть ожидание следующей вспышки, а с другой – в целом приемлема текущая ситуация с заболеваемостью.
"Поэтому желательно было бы работать на опережение. Это так же, как с потоком больных. Когда есть вспышка, мы начинаем отправлять школу на дистанционку. Хотя это уже слишком поздно", – сказал медик.
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