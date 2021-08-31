Всех литовцев будут прививать третьей дозой против COVID-19

Литва уже в сентябре начнет прививки населения от COVID-19 бустерной дозой вакцин. Третью дозу будут вводить тем гражданам, у которых прошло полгода после второй прививки.

Об этом во вторник, 31 августа, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимон, сообщила радиостанция LRT. Глава правительства сказала, когда в стране начнется бустерная вакцинация.

"Она должна начаться в ближайшие недели", – заявила Шимон в эфире LRT.

Премьер Литвы сказала, что рекомендации о прививках третьей дозой принял Экспертный совет на своем заседании в понедельник, 30 августа. Эксперты оценили совокупность анализов на антитела в различных группах населения, которые прививались от коронавируса в Литве первыми.

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По словам главы правительства, министр здравоохранения Арунас Дулькис выдаст распоряжение, в котором предусмотрит порядок прививки бустерной дозой.

Сейчас в Литве с начала августа прививают третьей дозой вакцины от COVID-19 небольшую группу иммуносупрессивных пациентов. Это лица, страдающие онкогематологическими заболеваниями, проходящие диализ, перенесшие трансплантацию органов, страдающие аутоиммунными заболеваниями, когда применяются иммуносупрессивные терапии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле в разгаре вакцинация от COVID-19 третьей дозой. В стране бустерной дозой вакцины привито 15% взрослого населения. Положительный эффект от этого мероприятия в Израиле ожидают уже через две недели.

Также OBOZREVATEL писал, когда и кому может понадобиться третья прививка и как часто придется вакцинироваться от коронавируса в будущем.