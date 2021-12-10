Врачи рассказали об опасном осложнении COVlD-19 у детей: что нужно знать родителям

Коронавирусная инфекция способна вызвать у наименьших пациентов воспалительный мультисистемный синдром или PIMS. У некоторых переболевших детей развились симптомы астмы или потеря слуха, а некоторые малыши, которые ходили, вернулись к ползанию.

Как написал Reuters, хотя случаи тяжелого заболевания и смерти среди педиатрических пациентов остаются гораздо более редкими, чем среди взрослых, десятки тысяч детей борятся с его последствиями. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) называют COVID-19 одной из 10 основных причин смерти среди детей в возрасте от 5 до 11 лет.

По словам экспертов, менее 0,1% инфицированных коронавирусом малышей, все же могут серьезно пострадать от осложнений, таких как PIMS.

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"Длительный COVID поражает как детей, так и взрослых", – подчеркнули специалисты.

Издание отметило, что все больше стран вакцинируют от COVID-19 детей младшего возраста. Также врачи надеются, что полученные ими знания не только улучшат лечение, но и помогут родителям понять риски COVID-19.

"Длительный срок действия COVID и PIMS являются основными предпосылками для вакцинации", – сказал Лиат Ашкенази-Хоффнунг, возглавляющий клинику, в которой лечат детей с коронавирусом и постковидным синдромом в Детском медицинском центре Шнайдера в Израиле.

Он объяснил, что PIMS, который обычно возникает через несколько недель после заражения коронавирусом, вызван внезапным перегрузкой иммунной системы, вызывающей воспаление в сердце, легких, почках, головном мозге и органах желудочно-кишечного тракта. Больные дети могут провести в больнице до двух недель, некоторым из них требуется интенсивная терапия.

Со своей стороны в CDC (США) назвали около 6000 случаев PIMS по всей стране, в том числе 52 смертельных случая. По оценкам Одри Дионн из Бостонской детской больницы, это примерно – 3 смертельных случая на 10 000 детей.

Британские врачи отметили, что с течением времени, медики научились лучше справляться с постковидным синдромом, в том числе у малышей.

"Дети из второй волны, а теперь и из третьей (COVID-19) извлекают пользу из информации первой волны", –сказала Карин Мошал, эксперт по детским инфекционным заболеваниям лондонской больницы на Грейт-Ормонд-стрит.

Она отметила, что сейчас повреждение органов редко встречается у детей, госпитализированных с PIMS.

"Затяжные симптомы, включая умственную усталость и физическую слабость, часто возникали, но со временем исчезли", – рассказала врач.

В то же время она подчеркнула, что такие дети еще долгий период времени жалуются на упадок сил и на невозможность сконцентрироваться на том или ином задании.

"Понимание этого важно как для семей, а также для школ и учителей, чтобы понять, как с этим бороться", – добавила специалист.

Как отметил Reuters, согласно наблюдению врачей, PIMS чаще поражает чернокожих, латиноамериканских и азиатских детей, хотя причины этого до сих пор неизвестны.

Медики подчеркивают, что заболевание может проявить себя только через несколько месяцев после заражения. При этом дети страдают такими симптомами, как одышка, усталость, боль в груди, головные боли, тремор и головокружение.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Луцке мать запрещает своим пятерым детям ходить в школу из-за коронавируса.