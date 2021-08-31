Врачи рассказали, кто болеет COVID-19 в Украине чаще всего, и назвали главные симптомы

Пандемия коронавируса COVID-19 продолжает мутировать, изменяя симптоматику заболевания и "целевую аудиторию" заражения. Например, сейчас в основной группе риска не пожилой человек после 75-ти лет, а значительно моложе.

Об этом рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко в интервью "ТСН". Он отметил, что последние случаи поступления в медучреждения пациентов с коронавирусом заметно отличаются от широко известных, которые были в начале пандемии.

"Вот даже сегодня ночью мы перевели на ИВЛ относительно молодого человека, которому всего 42 года. Такого во время первой волны не было. Также у людей, которых госпитализируют с коронавирусом, отсутствуют такие симптомы, как нарушение органов восприятия, то есть обоняния и вкуса. Зато увеличилось количество больных, у которых первым симптомом болезни являются расстройства желудочно-кишечного тракта. Этого не наблюдалось так часто во время предыдущей волны", – указал медик.

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Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк добавила, что ситуация с заболеваемостью в Украине довольно стабильна, но есть все основания ожидать ухудшений с начала нового учебного года.

"В день у нас собирается до 400 госпитализаций, и мы понимаем, что реальных случаев заболевания COVID-19 значительно больше, – поддержал коллегу врач из львовского диагностического центра Тарас Жиравецкий. – Согласно мировой практики мы можем эту цифру — 400 случаев умножить на 20 и примерно получим 8 тысяч новых случаев заражения, которые были двумя неделями раньше".

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