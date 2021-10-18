Врачи предупредили отказавшихся от вакцинации против COVID-19 о новой напасти осенью

Осенью риск заболеть коронавирусом COVID-19 и одновременно с этим подхватить грипп увеличивается. Протекание болезней в таком случае может быть намного сложнее, особенно для тех, кто еще не сделал прививку от коронавируса.

Об этом предупредили финские эксперты, пишет издание Ilta-Sanomat. В частности, по словам специалистов, более чем вдвое повышается риск тяжелого течения болезни.

По словам главврача института социального обеспечения и здравоохранения THL страны Ханна Новинек, какую роль играют вирусы по отдельности сказать трудно, однако отчеты международных экспертов говорят о том, что риск тяжелого заболевания есть.

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В то же время специалисты, опрошенные изданием, уверены: если заболеть гриппом и коронавирусом не одновременно, а последовательно, это также будет иметь негативные последствия и возможен риск тяжелых симптомов. Дело в том, что один вирус якобы "прокладывает дорогу" для другого. То есть после одного из вирусом организм становится слабым и уязвимым.

Более того, проблему, как пишет издание, усложняет и то, что в мире активно распространяется более агрессивный штамм коронавируса под названием "Дельта". Поэтому симптомы могут оказаться еще тяжелее.

Со своей стороны Аско Ярвинен, врач-инфекционист, подчеркнула: коронавирус никуда не пропал, и сейчас, когда общество "начинает открываться", грипп будет распространяться еще сильнее. По ее мнению, избежать подобной участи странам возможно только уйдя на полную изоляцию.

"Этот сценарий точно воплотится и в Финляндии – избежать его можно было бы только в полной изоляции в Австралии или Новой Зеландии", – отметила специалистка.

По ее словам, большинство людей, которые попадают в THL с коронавирусом – не привиты. В основном, это люди старше сорока лет или со слабым иммунитетом. Ярвинен также добавила, что вакцина от COVID-19 не защищает от гриппа.

"Однако эта вакцина очень хорошо защищает от коронавирусной инфекции", – отметила она.

Напомним: британские ученые, проведя исследование в 12 национальных медцентрах в Англии и Уэльсе, подтвердили, что одновременные прививки от гриппа и коронавируса – безопасны и эффективны. В частности, хороший эффект показали препараты компаний Pfizer и AstraZeneca.

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