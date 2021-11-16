Врачи не боги: профессор назвала самую частую причину смерти от COVID-19

Наиболее распространенная причина смертности от коронавируса в Украине – слишком позднее обращение больных за медицинской помощью. Прогноз выживаемости существенно ухудшается, если у человека тяжелые сопутствующие болезни, в частности, сахарный диабет.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала доктор медицинских наук, врач-вирусолог Алла Мироненко. "Есть категория людей, которые не хотят врачей, боятся врачей, лежат и ждут, пока оно само пройдет. Но это не та болезнь, которая сама пройдет", – подчеркнула она (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

Она добавила, что такие сопутствующие болезни как сахарный диабет и гипертоническая болезнь осложняют течение коронавирусной болезни.

"Если человек инфицировался, да еще имеет букет сопутствующих болезней, особенно диабет или гипертоническую болезнь, то здесь точно само не пройдет. Здесь нужно лечить с первого дня, когда человек заболел. Чем раньше вы начинаете лечить, тем положительнее будет результат и человек не попадет на кладбище", – сказала медик.

Она констатировала, что, если болезнь запущена, врачи зачастую уже не имеют возможности спасти пациента. "Когда человек не может ходить сам, когда пострадали внутренние органы, когда кислорода давно не хватает, что уже можно сделать? Врач не бог, он может сделать только то, что он может".

"Когда человек попадает к врачу на начальных стадиях – это одна ситуация, а когда попадает в реанимацию на аппарат ИВЛ и с него не сходит и отправляется в мир иной – то кто здесь виноват?" – отметила Мироненко.

Как писал OBOZREVATEL, Украина оказалась на первом месте в мире по уровню смертности от коронавируса, опередив по этому показателю Россию и США. Главная причина такой ситуации – провал кампании по вакцинации.