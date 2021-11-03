Врач заявил о риске медицинского коллапса в Украине: мест в больницах уже не хватает

В стране растет число больных коронавирусом, что создает огромную нагрузку на систему здравоохранения Украины. В стационарах не хватает мест, а потому медики вынуждены разворачивать мобильные госпитали.

Как сказал в интервью ТСН главный врач одного из диагностических центров ЛьвоваТарас Жиравецкий, Украина еще не подошла к пику заболеваемости коронавирусом, и он может быть достигнут только лишь через 3-4 недели. По его мнению, совсем скоро уровень госпитализации пациентов с COVID-19 может достигнуть отметки в 6-8 тысяч пациентов в день.

Также врач считает, что реальное число заболевших COVID-19 украинцев во многом превосходит официальные цифры. По его мнению, их может быть в пять раз больше.

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Жиравецкий подчеркнул, что такое количество больных является колоссальной нагрузкой на любую больницу.

"В регионах может начаться медицинский коллапс", – сказал врач.

Он отметил, что серьезные проблемы с госпитализацией уже наблюдаются в Одессе и Харькове.

"Во Львове часть городских больниц перепрофилирована на COVID-19, но их – мало", - сказал медик.

в свою очередь, эпидемиолог Екатерина Сояк в интервью журналистам, заявила, что в ноябре-декабре ситуация с коронавирусом в Украине будет самой тяжелой.

"Чего нам ждать, конечно, сложно сказать. Сейчас мы находимся на пике, а точнее только подходим к нему. Поэтому в любом случае ожидаем еще ухудшения ситуации", – предположила специалист.

Она считает, что до конца года цифры инфицирования, госпитализаций и смертности будут только расти.

В Минздраве сообщили, что за минувшие сутки в Украине коронавирусом заболели почти 20 тысяч человек, а скончались от осложнений COVID-19 700 человек. Среди новых больных 1 263 ребенка и 339 медработников. Больше всего случаев заболевания в этот понедельник зарегистрировали в Одесской (1908), Днепропетровской (1621), Запорожской (1341), Харьковской (1337) областях и в г. Киев (1738).

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