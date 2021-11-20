Врач рассказала, как протекает COVID-19 у вакцинированных, и назвала главную группу риска

Вакцинированные тоже могут болеть коронавирусной инфекцией, однако в реанимацию они попадают крайне редко. Прививка от коронавирусной болезни остается на сегодня наиболее эффективным методом защиты человека от коронавируса и тяжелых последствий болезни.

Как рассказала главный врач 4-й городской клинической больницы (Киев) Татьяна Мостепан в интервью OBOZREVATEL на сегодняшний день в больнице нет ни одного вакцинированного от COVID-19 пациента. По ее же словам, вакцинация является единственным выходом из карантина для страны.

Мостепан сообщила, что за всю данную волну пандемии на ковидлечение в стационар попали лишь единицы привитых от болезни.

Врач подчеркнула, что основной процент вакцинированных имеет легкое течение, "все они амбулаторные и в больницу попадают редко".

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Говоря о категории людей, которые даже после вакцинации рискуют оказаться в больнице, Мостепан отметила, что это те люди, которые страдают рядом хронических недугов, кроме того, они, как правило, старшего возраста.

"Если у молодого человека есть все шансы переболеть в легкой, средней степени тяжести, то у возрастных пациентов и имеющих определенные риски эти шансы гораздо меньше", – объяснила медик.

Она еще раз призвала к вакцинации и добавила, что выбор в пользу прививки – это не только ответственность по отношению к себе, но и к окружающим, социуму.

"Это уже нельзя назвать личным делом, как у нас некоторые кричат. Это инфекционные заболевания и больной человек уже становится источником инфицирования", – подчеркнула специалист.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за прошлые сутки, 18 ноября, в Украине зафиксировано 20 050 новых подтвержденных случаев коронавируса. При этом инфицировались 1 555 детей и 331 медработник. Также за минувшие сутки госпитализировано 3 637 человек; выздоровело – 22 304 человека. За последние 24 часа вирус унес жизни 725 украинцев. Всего зарегистрировано летальных исходов – 80 231.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в данную волну стал агрессивнее и состояние больных может измениться в течении нескольких часов.