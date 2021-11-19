Врач рассказала, как можно ускорить темпы вакцинации от COVID-19 в Украине

Отказ ряда семей от вакцинации, в том числе от коронавирусной инфекции, достаточно опасная практика, которая ведет к вспышкам заболевания. Разговаривать с такими людьми о пользе и необходимости прививок должны их религиозные лидеры.

Как заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" инфекционист Татьяна Логинова, людей, которые выступают против вакцинации – необходимо убеждать. По ее мнению, это могут сделать те, чей авторитет для них много значит.

Логинова обратила внимание на то, что Ривненская область до сих демонстрирует довольно низкие показатели вакцинации населения от COVID-19. Она подчеркнула, что в регионе зафиксирована вспышка полиомиелита, потому что "там есть религиозные организации, которые запрещают семьям прививать своих детей".

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Чтобы исправить эту ситуацию, врач призвала собрать представителей всех конфессии в Украине, всех духовных отцов и попросить их донести до населения необходимость вакцинации.

"Потому что их слово является авторитетным для наших верующих", – сказала врач.

В Минздраве сообщили, что за прошлые сутки, 17 ноября 2021 года, в Украине зафиксировано 18 668 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1312 детей и 403 медработника. Кроме того, сообщается, что за сутки от осложнений, которые вызвал коронавирус SARS-CoV-2, скончались 769 человек. Всего с начала пандемии летальных исходов – 79 506.

Как сообщал OBOZREVATEL, Минздрав будет наказывать врачей, которые не агитируют своих пациентов на вакцинацию от коронавирусной инфекции.