Врач рассказала, чем отличается течение болезни у заразившихся Дельта-штаммом

При заражении штаммом коронавируса Дельта повышение температуры у больного происходит волнообразно. Могут быть насморк и боль в горле.

Кроме того, часто встречаются боль в животе, тошнота, диарея и рвота. При этом нарушение обоняния и кашель, характерные для других вариантов коронавируса, при Дельте встречаются редко. Об этом рассказала инфекционист-пульмонолог Светлана Гук, передает "Укринформ".

При этом последовательность проявления симптомов заболевания проследить как и раньше невозможно. Однако ученые доказали, что при заражении штаммом Дельта первичная вирусная нагрузка намного выше. Несмотря на это, есть пациенты, которые болеют легко и почти не замечают симптомов. Также наблюдаются больные, у которых есть только рвота и диарея, а горло совсем не болит.

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Врач отметила, что штамм Дельта на данный момент наиболее распространен в Украине. Гук добавила, что определить заражение этим вариантов с помощью ПЦР-теста можно только на усовершенствованном оборудовании. По ее словам, Дельта может "проскальзывать" мимо обычных тестов.

Штамм коронавируса Дельта впервые зафиксировали осенью 2020 года в Индии, поэтому его долгое время называли индийским. Мутация распространилась в Индии, а потом и в других странах мира. Штамм Дельта зафиксировали в 111 странах мира, передает ВВС.

По результатам предварительных исследований, этот вариант коронавируса в 1,6 раза заразнее британского Альфа. Кроме того, риск тяжелого течения заболевания при инфицировании увеличивается в 1,45 раза. При этом симптомы в случае заражения Дельтой классические для COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине до 31 декабря продлили действие адаптивного карантина, который среди прочего затрагивает и деятельность учреждений в сфере культуры. В "желтой" зоне они будут работать, но с соблюдением определенных требований и ограничений.