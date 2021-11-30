Врач рассказал, при каком условии COVID-19 может стать сезонным заболеванием
Коронавирусная инфекция может стать сезонным заболеванием в том случае, если ученые разработают и предложат миру действенные препараты от заболевания. Многие вирусы проходят стадию от агрессивного штамма до сезонного.
Как рассказал в интервью УНН врач Александр Карловский, в данное время назвать коронавирус сезонным заболеванием – неправильно. Инфекция только "набирает обороты и продолжает свою мутацию".
"Да, такое бывает со многими вирусами: сначала они агрессивные, а потом становятся сезонными", – сказал врач.
В то же время, медик подчеркнул, что коронавирус не обычная инфекция. А каждая его последующая мутация становится все серьезнее. А перерасти же в сезонное заболевание болезнь может лишь после того, как на рынке появятся эффективные медикаменты от COVID-19.
Тем временем, как сообщили в Минздраве, в Украине за минувшие сутки, 29 ноября, зафиксировано 5804 случая заболевания коронавирусом, умерли 297 человек. Больше всего заражений – в Днепропетровской области (473), Донецкой области (457) и Киеве (431). Также известно, что за сутки госпитализировали 2082 человека; выздоровели - 10 477 человек.
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